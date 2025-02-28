Основатель киевского ресторана "Пян-Се" и боец РДК Илья Богданов вышел на связь

Основателя киевского ресторана "Пян-Се" и бойца РДК Илью Богданова считали пропавшим без вести. Однако, 28 февраля мужчина вышел на связь.

Он заявил, что "жив и здоров". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ильи Богданова.

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Что заявил Богданов

В своих соцсетях Богданов написал, что с ним все в порядке. Однако, отметил, что его снова "заказывали из России на ликвидацию".

Илья Богданов вышел на связь / Сообщение Богданова в Facebook

Отметим, что ранее "Суспільному" полиция сообщила, что получила обращение о исчезновении Ильи Богданова в ноябре 2024 года.

Что известно об Илье Богданове

Илья Богданов родился в 1988 году во Владивостоке. Как он сообщал, в подростковом возрасте был связан с русским националистическим движением. Богданов участвовал в военной операции на территории Дагестана, впоследствии перевелся в пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.

После начала войны на востоке Украины в 2014 году мужчина перешел на украинскую сторону и присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс". Кроме этого, впоследствии в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Богданов оборонял Киев. Однако, в конце марта 2022 года получил ранение и после выздоровления присоединился к Российскому добровольческому корпусу.

Стоит отметить, что за время его пребывания на территории Украины сообщалось о нескольких попытках похищения и убийства.