Яшина освободили 1 августа из тюрем в России во время масштабного обмена заключенными между странами Запада и Москвой, и уже вскоре после этого он по непонятным причинам решил выступить с заявлением о переговорах.

Смотрите также Переговоров не хочет, требует "выдавить врага": Путин провел совещание по границе с Украиной

Как Яшин объяснил свое заявление о переговорах между Украиной и Россией

Недавно освобожденный из российской тюрьмы Яшин в комментарии одному из изданий решил дать "совет" и заявить, что России и Украине надо сесть за стол переговоров. Сейчас же так называемый оппозиционер столкнувшись с осуждением общественности решил изменить свой взгляд и признать, что такой его тезис был не совсем удачным.

По его словам, за 2 года заключения он якобы выпал из контекста и не ожидал, что его заявление примут настолько резко и назовут "распространением кремлевского нарратива". Илья Яшин добавил, что его позиция якобы не менялась с 2014 года и он "выступает за вывод российских войск с территории Украины".

Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. Я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно какие-то переговоры о мире должны начаться в том формате, который будет приемлемым для украинской стороны. Вряд ли Украина на этих переговорах будет говорить об отчуждении своих территорий,

– сказал он.

Интересно, что освобожденные из российских тюрем Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза дали пресс-конференцию в Бонне. На ней вышеупомянутый Яшин успел и назвать войну "конфликтом", и призвать к ослаблению санкций в отношении "обычных" россиян.