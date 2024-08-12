Яшина звільнили 1 серпня з в’язниць у Росії під час масштабного обміну ув’язненими між країнами Заходу та Москвою, і вже незабаром після цього він з незрозумілих причин вирішив виступити з заявою щодо переговорів.

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Як Яшин пояснив свою заяву щодо переговорів між Україною та Росією

Нещодавно звільнений з російської в'язниці Яшин у коментарі одному з видань вирішив дати "пораду" та заявити, що Росії й Україні треба сісти за стіл переговорів. Наразі ж так званий опозиціонер зіштовхнувшись із засудженням громадськості вирішив змінити свій погляд та визнати, що така його теза була не зовсім вдалою.

За його словами, за 2 роки ув’язнення він нібито випав із контексту й не очікував, що його заяву приймуть настільки різко та назвуть "поширенням кремлівського наративу". Ілля Яшин додав, що його позиція нібито не змінювалася з 2014 року і він "виступає за виведення російських військ із території України".

Лише Україна може вирішити, коли й в якому форматі треба вести переговори. Я не мав на увазі, що Україна має обмінювати свої території на мир. Я мав на увазі, що рано чи пізно якісь переговори про мир мають розпочатися у тому форматі, який буде прийнятним для української сторони. Навряд чи Україна на цих переговорах говоритиме про відчуження своїх територій,

– сказав він.

Цікаво, що звільнені з російських в'язниць Ілля Яшин, Андрій Пивоваров і Володимир Кара-Мурза дали пресконференцію в Бонні. На ній вищезгаданий Яшин встиг і назвати війну "конфліктом", і закликати до послаблення санкцій щодо "звичайних" росіян.