Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович, допустив, какие процессы может запустить уничтожение экс-нардепа-предателя Кивы среди представителей кремлевской верхушки.

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Цели в тире

Ликвидация Кивы имеет достаточно значительный медийный эффект, который распространяется, прежде всего, в России. Украинским политикам пророссийских взглядов, переехавших в Россию, так же и российским экспертам, блогерам и политологам, демонстрирующим антиукраинскую позицию, в том числе и на российских пропагандистских телеканалах, нужно сейчас остерегаться.

Им уже дали рекомендации по охране своей безопасности. Медийный эффект очень заметен,

– отметил Попович.

Журналист, публицист и телеведущий Виталий Портников говорит, что ликвидация Кивы фактически демонстрирует, что экс-нардеп-предатель и ему подобные для кремлёвского режима просто цели в тире. Кремль выставляет их, чтобы проверить и прощупать, как далеко могут дотянуться руки украинских спецслужб.

Это одна из версий, но можно достичь такого уровня, что рука украинских спецслужб дотянется до того, потеря кого будет восприниматься довольно болезненно российскими властями. Такое прощупывание для россиян может закончиться плохо,

– отметил военный обозреватель.

Он предположил, что сейчас, вероятно, идет отработка по предателям, которые готовились занять руководящие позиции в Украине в случае успешного вторжения России.

"Если бы Киев был бы взят, то и Олег Царев, и Кива, и Виктор Медведчук могли бы занять руководящие позиции в так называемом "новом украинском правительстве", которое полностью стало бы марионеткой Кремля. Сейчас все эти фигуры постепенно убираются. Поэтому можно легко просчитать, кто может быть следующим", – добавил Попович.

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Смогут ли предатели избежать пули в лоб

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов предлагает изменникам другой путь. Он призывает коллаборантов сдаваться в руки украинскому правосудию, чтобы избежать пули в лоб и иметь регулярное трехразовое питание.

Впрочем, вряд ли предатели примут такое предложение. Ведь сейчас они неплохо себя чувствуют в России и каждый из них думает, что если что-нибудь случится, то точно не с ним.

"В любом случае, если кто-то из них решит сдаться, то им не будет лучше под наблюдением наших силовиков, чем сейчас где-нибудь в Москве в элитных жилых комплексах", – подчеркнул военный обозреватель.

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