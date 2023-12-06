Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, прокомментировав информацию, что Илья Кива умер. По его словам, самое важное то, что украинские спецслужбы имеют возможность работать в России и на временно оккупированных территориях.
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Об этом свидетельствует и уничтожение оккупанта Алега Попова, и взрывы на Байкало-Амурской магистрали, и сотни других подобных случаев. Очевидно, что такие события вызывают беспокойство у российских спецслужб.
Если какого-то общеполитического резонанса от уничтожения очередного предателя, которого не любят ни в России, ни в Украине, не будет… По меньшей мере, то, что украинские спецслужбы проводят операции на территории врага, должно вызывать беспокойство у соответствующих структур России. Мы же долго жили в плену легенды, что – НКВД, КГБ, ФСБ – мощный монстр, который может решать абсолютно все задачи,
– отметил Грабский.
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В противостоянии с гражданским населением российские спецслужбы действительно демонстрируют "высокий" уровень. Но когда уже соперником становятся профессионалы, то у них начинаются проблемы и разные сбои.
Расширение зоны влияния украинских спецслужб на территорию противника – очень хорошо. Именно этот вариант хорош и даже без упоминания фамилий. То ли Кива, то ли условный Янукович или Азаров. Показательное ликвидирование врагов. Так и должно быть,
– подчеркнул Грабский.
Илья Кива умер: коротко
- 6 декабря в России нашли мертвым предателя и беглеца Илью Киву. Ранее он даже был депутатом IX созыва от ОПЗЖ, которая уже запрещена. В преддверии полномасштабной войны Кива бежал в Россию, где активно поддерживал агрессию.
- Пропагандистские СМИ России рассказывали, что тело Кивы обнаружили в парке возле гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево. На левой части лица его обнаружили гематому. А на правом виске – резаную рану.
- Источники 24 Канала сообщали, что за уничтожением Кивы стоит СБУ. Его ликвидировали из стрелкового оружия.