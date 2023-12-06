Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, прокомментировав информацию, что Илья Кива умер. По его словам, самое важное то, что украинские спецслужбы имеют возможность работать в России и на временно оккупированных территориях.

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Об этом свидетельствует и уничтожение оккупанта Алега Попова, и взрывы на Байкало-Амурской магистрали, и сотни других подобных случаев. Очевидно, что такие события вызывают беспокойство у российских спецслужб.

Если какого-то общеполитического резонанса от уничтожения очередного предателя, которого не любят ни в России, ни в Украине, не будет… По меньшей мере, то, что украинские спецслужбы проводят операции на территории врага, должно вызывать беспокойство у соответствующих структур России. Мы же долго жили в плену легенды, что – НКВД, КГБ, ФСБ – мощный монстр, который может решать абсолютно все задачи,

– отметил Грабский.

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В противостоянии с гражданским населением российские спецслужбы действительно демонстрируют "высокий" уровень. Но когда уже соперником становятся профессионалы, то у них начинаются проблемы и разные сбои.

Расширение зоны влияния украинских спецслужб на территорию противника – очень хорошо. Именно этот вариант хорош и даже без упоминания фамилий. То ли Кива, то ли условный Янукович или Азаров. Показательное ликвидирование врагов. Так и должно быть,

– подчеркнул Грабский.

Илья Кива умер: коротко