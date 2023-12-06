Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, прокоментувавши інформацію, що Ілля Кива помер. За його словами, найважливіше те, що українські спецслужби мають змогу працювати в Росії та тимчасово окупованих територіях.
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Про це свідчить і знищення окупанта Алєга Попова, і вибухи на Байкало-Амурській магістралі, і сотні інших схожих випадків. Очевидно, що такі події викликають занепокоєння в російських спецслужб.
Якщо якогось загальнополітичного резонансу від знищення чергового зрадника, якого не люблять ні в Росії, ні в Україні, не буде… То щонайменше те, що українські спецслужби проводять операції на території ворога, має викликати занепокоєння у відповідних структур Росії. Ми ж довго жили в полоні легенди, що – НКВД, КДБ, ФСБ – потужний монстр, який може вирішувати абсолютно всі завдання,
– зазначив Грабський.
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У протистоянні з цивільним населення російські спецслужби дійсно демонструють "високий" рівень. Але коли вже суперником стають професіонали, то у них починаються проблеми та різні збої.
Розширення зони впливу українських спецслужб на територію противника – це дуже потішно. Саме цей варіант добрий і навіть без згадування прізвищ. Чи то Кива, чи то умовний Янукович або Азаров. Показове знищення ворогів. Так і має бути,
– підкреслив Грабський.
Ілля Кива помер: коротко
- 6 грудня в Росії знайшли мертвим зрадника та втікача Іллю Киву. Раніше він навіть був депутатом ІХ скликання від ОПЗЖ, яка вже є забороненою. Напередодні повномасштабної війни Кива втік до Росії, де активно підтримував агресію.
- Пропагандистські ЗМІ Росії розповідали, що тіло Киви знайшли в парку біля готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво. На лівій частині обличчя у нього виявили гематому. А на правій скроні – різану рану.
- Джерела 24 Каналу повідомляли, що за знищенням Киви стоїть СБУ. Його ліквідували зі стрілецької зброї.