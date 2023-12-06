Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, прокоментувавши інформацію, що Ілля Кива помер. За його словами, найважливіше те, що українські спецслужби мають змогу працювати в Росії та тимчасово окупованих територіях.

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Про це свідчить і знищення окупанта Алєга Попова, і вибухи на Байкало-Амурській магістралі, і сотні інших схожих випадків. Очевидно, що такі події викликають занепокоєння в російських спецслужб.

Якщо якогось загальнополітичного резонансу від знищення чергового зрадника, якого не люблять ні в Росії, ні в Україні, не буде… То щонайменше те, що українські спецслужби проводять операції на території ворога, має викликати занепокоєння у відповідних структур Росії. Ми ж довго жили в полоні легенди, що – НКВД, КДБ, ФСБ – потужний монстр, який може вирішувати абсолютно всі завдання,

– зазначив Грабський.

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У протистоянні з цивільним населення російські спецслужби дійсно демонструють "високий" рівень. Але коли вже суперником стають професіонали, то у них починаються проблеми та різні збої.

Розширення зони впливу українських спецслужб на територію противника – це дуже потішно. Саме цей варіант добрий і навіть без згадування прізвищ. Чи то Кива, чи то умовний Янукович або Азаров. Показове знищення ворогів. Так і має бути,

– підкреслив Грабський.

Ілля Кива помер: коротко