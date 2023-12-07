Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что в общей сложности у нас есть около десятка спецслужб, которые будут уничтожать предателей.

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Ликвидация Кивы и других предателей

Свитан отметил, что Илья Кива не коллаборант, а внедренный агент или потом уже взятый ФСБ "на крючок", он выполнял задания для российских спецслужб. Вообще в Украине таких есть еще немало, а их ликвидация – это уничтожение террористов, принимающих непосредственное участие в убийстве украинского населения.

По его словам, работа наших спецслужб продолжается, чтобы в течение 10 – 15 лет уничтожить всех, кто вторгся на территорию Украины или способствовал этому.

Каждый день в России, на оккупированных территориях Украины и вообще в мире будут гибнуть те участники геноцида украинского народа, которые выполняли это грязное дело,

– подчеркнул полковник запаса.

Он добавил, что ликвидация Кивы на территории России и коллаборанта Олега Попова в Луганске – почерк Службы безопасности Украины. В общей сложности у нас до десятка спецслужб, которые будут заниматься уничтожением предателей.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Как ВСУ уничтожают оккупантов под Авдеевкой

Полковник запаса отметил, что россияне увеличили интенсивность атак на фронте, в частности, под Авдеевкой. Ведь стоит задача как-то решить вопрос с этим городом до выступления Владимира Путина. Так что враг будет гнать свой личный состав даже колоннами, не обращая внимания на безопасность.

Он отметил, что в районе Авдеевки каждый куст и перекресток пристреляны нашими батареями. Поэтому захватчики иногда минусуются целыми подразделениями, особенно с помощью кассетных боеприпасов.

В целом же по всей линии фронта, по его словам, минусуют более тысячи россиян. То есть мы выполняем основную задачу – уничтожение армии противника.

Они сами идут. Мы их загнали в зиму,

– сказал Свитан.

То есть, пояснил он, наступательный потенциал оккупантов разными способами, в том числе и с помощью дезинформации, отодвинули в зиму. Теперь, когда по мокрой донецкой почве невозможно движение, россиянам приходится штурмовать живой силой – по крайней мере, пока она не встретится с нашим железом.

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