"Кива – все", – в ГУР прокомментировали ликвидацию экс-нардепа от ОПЗЖ
Недавно стало известно о смерти скрывавшегося от правосудия Ильи Кивы на территории России. В ГУР отреагировали на информацию об обнаружении тела депутата-изменника под Москвой.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил смерть Ильи Кивы под Москвой. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.
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Что рассказали в ГУР
Представитель ГУР МО также подтвердил ликвидацию Кивы. Он назвал этого одиозного политика неприятным субъектом, оправдывающим геноцид украинцев. Юсов иронически заметил, что 6 декабря Кива прекратил это делать. Он добавил, что разведка не будет разглашать детали.
Справедливость догоняет всех предателей и военных преступников,
– сказал Юсов.
Юсов также отметил, что у России очень мощные спецслужбы, которые остаются одними из сильнейших в мире. Впрочем, в эту среду российская контрразведка "пропустила гол". Украинский разведчик добавил, что Кива был активной и важной фигурой пропаганды Кремля, его охраняли. Но все это ему не помогло.
В эфире телемарайона Юсов тоже подтвердил, что был ликвидирован бывший депутат Верховной Рады, перешедший на сторону врага.
Да, мы можем подтвердить, что Кива – все. И такая судьба постигнет других предателей Украины, а также прихвостней путинского режима,
– подчеркнул он.
Юсов назвал Киву одним из самых больших подонков, предателей и коллаборантов. Украинский разведчик добавил, что справедливость имеет разные формы.
Что этому предшествовало
- Как недавно стало известно, в среду, 6 декабря, около 15:00 в Московской области обнаружили тело Ильи Кивы и большую лужу крови. Его труп лицом к снегу лежал на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club", расположенной в селе Супонево.
- СМИ России сообщали, что на левой части лица депутата-изменника обнаружили гематому, а на правом виске – резаную рану. Известно, что Киву ликвидировали с помощью стрелкового оружия. Это была операция СБУ.