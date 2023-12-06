"Кива – все", – в ГУР прокомментировали ликвидацию экс-нардепа от ОПЗЖ

Недавно стало известно о смерти скрывавшегося от правосудия Ильи Кивы на территории России. В ГУР отреагировали на информацию об обнаружении тела депутата-изменника под Москвой.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил смерть Ильи Кивы под Москвой. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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Что рассказали в ГУР

Представитель ГУР МО также подтвердил ликвидацию Кивы. Он назвал этого одиозного политика неприятным субъектом, оправдывающим геноцид украинцев. Юсов иронически заметил, что 6 декабря Кива прекратил это делать. Он добавил, что разведка не будет разглашать детали.

Справедливость догоняет всех предателей и военных преступников,

– сказал Юсов.

Юсов также отметил, что у России очень мощные спецслужбы, которые остаются одними из сильнейших в мире. Впрочем, в эту среду российская контрразведка "пропустила гол". Украинский разведчик добавил, что Кива был активной и важной фигурой пропаганды Кремля, его охраняли. Но все это ему не помогло.

В эфире телемарайона Юсов тоже подтвердил, что был ликвидирован бывший депутат Верховной Рады, перешедший на сторону врага.

Да, мы можем подтвердить, что Кива – все. И такая судьба постигнет других предателей Украины, а также прихвостней путинского режима,

– подчеркнул он.

Юсов назвал Киву одним из самых больших подонков, предателей и коллаборантов. Украинский разведчик добавил, что справедливость имеет разные формы.

Что этому предшествовало