Строительство на костях: бизнесмен из России наживается на разрушенном Мариуполе, – расследование

Сын российского депутата и выпускник британского университета Илья Колунов стал руководителем компании, которая планирует масштабную застройку разрушенного россиянами Мариуполя. Журналисты выяснили, что бизнес его семьи развивается на оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в расследовании The Times, проведенном совместно с Украинским центром безопасности и сотрудничества.

Что удалось выяснить о россиянине, планирующем масштабную застройку в Мариуполе?

Журналисты провели расследование деятельности российской девелоперской компании "Садовое кольцо", которая заявила о планах строительства сотен квартир в оккупированном Мариуполе. Компанию возглавляет 28-летний россиянин Илья Колунов – сын депутата Госдумы России от "Единой России" Сергея Колунова.

Илья Колунов долгое время жил в Великобритании, где семь лет учился, в частности в частной школе в Йоркшире. Впоследствии он получил степень по управлению строительными проектами в University College London (UCL). По данным расследования, полученный на Западе опыт Колунов сейчас использует в строительном бизнесе на оккупированных украинских территориях. Его компания инвестировала миллиарды рублей в соответствующие проекты и предлагает скидки на жилье российским военным, которых называют "ветеранами СВО".

Кто стоит за компанией?

"Садовое кольцо" основал отец Ильи Колунова – российский депутат Сергей Колунов. Он находится под санкциями Великобритании, ЕС и США. В то же время его сын, который непосредственно руководит девелоперским бизнесом, до сих пор не попал под западные санкции.

УЦБС отмечает, что это позволяет ему продолжать деятельность и пользоваться возможностями, которые ранее предоставляла ему британская система образования. Особое внимание журналисты обратили на масштабы разрушений в Мариуполе. Во время российской осады города погибли тысячи мирных жителей, а значительная часть жилой застройки была уничтожена. Именно на месте этих разрушений российские компании теперь реализуют новые строительные проекты.

Руководитель аналитического департамента УЦБС Оксана Кузан заявила, что международное сообщество должно реагировать на случаи, когда представители российской элиты получают финансовую выгоду от оккупации украинских территорий. По ее словам, история Колунова демонстрирует, как российские представители могли использовать западное образование и возможности для собственной выгоды, а впоследствии применять полученные знания в бизнесе, связанном с оккупацией Украины.

В УЦБС считают, что вопрос о возможном введении санкций против Ильи Колунова требует отдельного внимания.

Напомним, в Мариуполе, который остается под российской оккупацией, граждане России активно покупают квартиры в новых жилых комплексах, возведенных на месте разрушенных домов. Благодаря льготной ипотеке со ставкой 2% город стал лидером по объемам такого кредитования среди оккупированных территорий.

Основными покупателями жилья являются россияне, в частности силовики, чиновники и сотрудники военной логистики. Квартиры покупают как для проживания, так и для последующей сдачи в аренду. Для оформления недвижимости необходимо иметь российский паспорт.