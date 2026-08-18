Об этом сообщает Deutsche Welle.

Что делают россияне в оккупированном Мариуполе?

Новые владельцы жилья на проспекте Металлургии уже активно обсуждают в интернет-чатах доставку мебели из России и выбор местных школ. Главным требованием для оформления документов на такую недвижимость является наличие российского паспорта.

По словам экономиста Вячеслава Ширяева, основными покупателями квартир являются приезжие россияне, среди которых преобладают силовики, чиновники и сотрудники военной логистики. Жилье покупают как для собственного проживания, так и для последующей сдачи в аренду.

Кроме того, есть и такие, кто просто хотел бы жить у моря, но не может себе позволить Крым или Сочи,

– отметил эксперт.

Для поощрения переселения россиянам предлагают выгодные условия кредитования. Максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей с минимальным первоначальным взносом в размере 2%.

Из-за расположения города у моря цены на недвижимость за год выросли примерно на треть. При этом качество новых зданий остается низким.

Строительные компании экономят на всем, где только можно, но при этом требуют заоблачных цен,

– объясняет Ширяев.

Напомним, российские войска окончательно оккупировали Мариуполь в мае 2022 года после многомесячных боев. Массированные обстрелы жилых кварталов и гражданской инфраструктуры привели к гибели тысяч мирных жителей.