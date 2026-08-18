Про це повідомляє Deutsche Welle.

Що роблять росіяни в окупованому Маріуполі?

Нові власники житла на проспекті Металургії вже активно обговорюють в інтернет-чатах доставку меблів з Росії та вибір місцевих шкіл. Головною вимогою для оформлення документів на таку нерухомість є наявність російського паспорта.

За словами економіста В'ячеслава Ширяєва, основними покупцями квартир є приїжджі росіяни, серед яких переважають силовики, чиновники та працівники військової логістики. Житло купують як для власного проживання, так і для подальшої здачі в оренду.

Крім того, є й такі, хто просто хотів би жити біля моря, але не може собі дозволити Крим чи Сочі,

– зазначив експерт.

Для заохочення переселення росіянам пропонують вигідні умови кредитування. Максимальна сума позики становить 6 мільйонів рублів із мінімальним першим внеском у розмірі 2%.

Через розташування міста біля моря ціни на нерухомість за рік зросли приблизно на третину. При цьому якість нових будівель залишається низькою.

Будівельні компанії економлять на всьому, де тільки можна, але при цьому вимагають захмарних цін,

– пояснює Ширяєв.

Нагадаємо, російські війська остаточно окупували Маріуполь у травні 2022 року після багатомісячних боїв. Масовані обстріли житлових кварталів та цивільної інфраструктури призвели до загибелі тисяч мирних жителів.