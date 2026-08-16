Как пишет "Украинская правда", именно он пытался скрыться с места ДТП. В Нацполиции, в свою очередь, подтвердили попытку побега одного из участников аварии.

Что известно о ДТП в Винницком районе?

По данным полиции, водитель Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus. От удара Lexus по инерции врезался в Volkswagen Passat.

После прибытия полиции водитель Lexus скрылся с места ДТП – за ним приехал Mercedes Brabus, на котором тот покинул место происшествия. Впрочем, далеко убежать мужчине не удалось – патрульные остановили его на одном из блокпостов.

Павлюка остановили правоохранители / Фото "Украинская правда"

Журналисты утверждают, что за рулем Lexus находился бизнесмен Илья Павлюк. Проверка показала, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,46 промилле алкоголя.

Также в нетрезвом состоянии был и водитель Ford. В его крови зафиксировали 1,6 промилле алкоголя.

Водительница Volkswagen Passat была трезвой.

В настоящее время все три автомобиля помещены на штрафную стоянку. Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.

Авария с участием Павлюка в Винницком районе / Фото полиции

Что известно об Илье Павлюке?

В феврале 2021 года Офис генпрокурора начал расследование в связи с возможным влиянием буковинского бизнесмена Ильи Павлюка на часть народных депутатов.

Еще в декабре 2020 года журналисты Bihus.Info сообщали, что депутаты от "Слуги народа" регулярно приходили в офис Павлюка недалеко от Офиса президента.

В частности, их замечали там перед голосованиями по бюджету и решениями, которые могли быть выгодны Ринату Ахметову.

По данным LIGA.net, Павлюк является кумом бывшего руководителя областного штаба "Слуги народа" на Буковине Виталия Другановского.

Также сообщалось, что он мог финансировать избирательные кампании мажоритарных кандидатов с Буковины.

Журналист Юрий Бутусов в материале для "Зеркала недели" называл Павлюка влиятельным человеком на таможне.

Возле его офиса журналисты также неоднократно замечали народных депутатов Олега Марусяка, Дмитрия Соломчука, Богдана Торохтия, Сергея Бунина и Александра Горобца.