Был за Путина, а теперь называет его нелегитимным: блогер Ремесло оказался в психбольнице, – СМИ

Российский блогер Илья Ремесло, который недавно вызвал ажиотаж из-за сообщения, в котором критиковал главу Кремля Владимира Путина, не отвечает на звонки журналистов. Вероятно, мужчину поместили в психиатрическую больницу.

Интересно, что долгое время мужчина наоборот поддерживал линию Путина и распространял кремлевскую пропаганду. Об этом пишут российские телеграм-каналы Astra и Baza.

Почему Ремесла могли положить в психбольницу?

Ранее Илья Ремесло был последовательным сторонником Владимира Путина и резко выступал против российской оппозиции. Однако 17 марта он неожиданно сменил риторику.

В своем телеграм-канале блогер опубликовал сообщение под названием "Пять причин, из-за которых я перестал поддерживать Владимира Путина". Среди причин он назвал полномасштабное вторжение России в Украину, которое, по его словам, "унесло 1 – 2 миллиона жизней" и сейчас продолжается "исключительно из-за комплексов Путина".

В то же время обычные россияне, отметил Ремесло, от этого "ничего не получают, а только теряют". Также блогер обратил внимание на "большой вред" российской экономике из-за санкций и критиковал "подавление свободы интернета и СМИ". В частности, он упомянул блокировку Telegram и попытки перевести пользователей на национальный мессенджер MAX.

Отдельно Ремесло раскритиковал длительное пребывание Путина у власти и заявил, что тот "не уважает" своих избирателей. По его словам, президенту нужны "бесконечные войны, в которых его дети и родственники не участвуют, а не интернет и высокие зарплаты".

Вывод: Владимир Путин не является легитимным президентом. Он должен уйти в отставку и предстать перед судом как военный преступник и вор,

– написал блогер.

Позже Ремесло опубликовал видео, в котором заверил, что его канал не взламывали, а все заявления он сделал лично. Он также отметил, что находится дома и "никуда не собирается".

После этого в российском медиапространстве его резко раскритиковали, назвав "агентом Запада".

Уже 19 марта ряд российских провоенных телеграмм-каналов сообщил, что блогера якобы отправили на лечение в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, которая специализируется на мужчинах с впервые выявленными психотическими расстройствами. Издание Astra отмечало, что перед этим Ремесло не отвечал на звонки и сообщения журналистов.

