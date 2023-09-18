"Уменьшили шансы выжить": отец мальчика, умершего в больнице Днепра, считает, что виновны врачи

В августе в одной из больниц Днепра погиб 11-летний мальчик. Отец ребенка считает, что врачи существенно снизили его шансы на выживание, ведь задолго держали в заведении без нужного оборудования.

В больнице имени Руднева в Днепре 11 пациентов попали в реанимацию после операций. Причиной побочной реакции, по данным Минздрава, предположительно стали медицинские препараты для внутривенного наркоза.

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Среди погибших 11-летний мальчик и военный

Двоих пострадавших врачам спасти не удалось. 11-летний мальчик Илья Шишаков и 32-летний военный Руслан Корехов скончались.

Роман Шишаков рассказал, что его сын Илья очутился в больнице 10 августа. Там ребенку должны были сделать операцию, которую давно планировали.

"Диагноз больничный называется фимозом. Это стандартная, почти косметическая операция для мальчиков, связанная с половыми органами. Мы планировали ее довольно давно. Но решили сделать сейчас. Два дня занимает операция - день вмешательства, следующий под наблюдением и домой", - рассказал он.

Мужчина отметил, что семья обратилась в больницу имени Руднева не в первый раз. Он говорит, что уже знал, куда и к каким врачам они идут.

Состояние все время ухудшалось

Мальчик прооперирован утром 10 августа. По словам отца, после наркоза сын был хилым, но его ничего не беспокоило.

Но потом состояние ухудшалось. Началась тошнота, рвота, поднималась температура. И это был не единственный случай – рядом в этой же палате и в соседней были дети, которых прооперировали в тот же день и симптомы были у всех одинаковые,

– рассказал Роман Шишаков.

Отец говорит, что около трех часов дня родственники пациентов начали спрашивать происходящих медицинских работников, ведь понимали, что такое состояние после наркоза – не норма. Однако врачи уверяли в обратном.

По словам отца, состояние Ильи ухудшилось около четырех часов дня. Из организма мальчика не получалась жидкость. Мальчик жаловался на боли в пояснице и ногах. Тело ребенка пожелтело, а губы посинели. Вечером он стал покрываться пятнами, похожими на кровоизлияния. В таком состоянии его перевели в палату интенсивной терапии.

Мальчика перевели в областную больницу

Утром 11 августа родителям Ильи сообщили, что его переводят в областную детскую больницу. По словам Романа Шишакова, у Руднева врачи уверяли, что "все под контролем". В реанимацию мальчик попал в тяжелом состоянии. У него уже начали отказывать внутренние органы.

"На мой вопрос, какие наши шансы выкарабкаться, врач говорит, что обычно положительный выход пациентов из этого состояния где-то 20-40%, но при условии, если вы к нам попадаете в первый день, вы к нам приехали во второй", – рассказал отец мальчика.

У ребенка отказали органы и остановилось сердце

Муж говорит, что Илья был первым пациентом, которого привезли из больницы имени Руднева. Около четырех часов дня 11 августа мальчику начали делать гемодиализ. Вскоре в больницу на скорой стали привозить других пострадавших детей.

"В 10 вечера у него падает сатурация, его вводят в медикаментозный сон. Ставят на искусственную вентиляцию легких, откачивают около литра из легких кровавой жидкости... и в 1:50 12 августа у него остановка сердца, 20-30 минут реанимации, врачей пять вокруг него было. И к сожалению, реанимировать не удалось", – рассказал Роман Шишаков.

Муж говорит, что всех пострадавших детей и взрослых в больнице имени Руднева оперировали в течение трех дней – 8, 9 и 10 августа. По его словам, не перестали проводить операции даже тогда, когда несколько пациентов жаловались на самочувствие.

Отец мальчика считает, что врачи снизили шансы его сына на выживание, ведь держали его в больнице, хотя и понимали, что в заведении нет нужного оборудования.

Желтуха – первые признаки отказа внутренних органов, печени и почек. То есть вы видите такую ситуацию, и она может привести к тому, что нужно делать тот же диализ, подключать к аппарату. У больницы Руднева нет диализа. Вы понимаете, что у вас тяжелое состояние, как могут разворачиваться все эти события, и вы держите 12 часов ребенка, снижая его шансы, – говорит Роман Шишаков.

В больнице продолжают оперировать детей

После инцидента в больнице имени Руднева приостановили все операции и начали расследование. Однако уже 4 сентября запрет был снят. Отец мальчика говорит, что это стало основной причиной, почему он поделился своей историей в целом.

"Никаких выводов никто не слышал. Врачи как могут быть виноваты, так могут быть и невиновны. Но мы же говорим не о краже, не о порче имущества, а о жизни детей. И они не отстранены и продолжают выполнять свои обязанности", – рассказал мужчина.

Муж говорит, что у всех пострадавших пациентов был общий набор препаратов, который применялся во время операций. Причиной смерти его сына, как написали в свидетельстве, явилось осложнение после хирургических и терапевтических вмешательств, лекарственное средство или медикамент. Роман Шишаков считает, что трагедию в больнице имени Руднева сейчас пытаются умалчивать.

Роман Шишаков рассказывает, что общался с родственниками одного из пострадавших.

Она приехала специально из другого города в клинику Руднева делать операцию. Она уже дома. Она сказала, что их выписали, но этим это все закончится непонятно. Что очень серьезно поражены внутренние органы, то есть очень долгое будет восстановление врачи сказать не могут, то есть мы говорим о том, что человек может остаться с инвалидностью на всю жизнь», – рассказал он.

Что говорят в больнице

Главный врач Игорь Македонский по телефону рассказал, что пока нет информации, продолжается расследование. По его словам, все документы находятся в прокуратуре, потому он не может комментировать это.

Пока рано,

– сказал он.

В Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области сообщили уже открыто два производства.

В настоящее время назначена 31 судебная экспертиза. В их числе токсикологические экспертизы, экспертизы сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, а также судебно-медицинские экспертизы. Правоохранители ожидают результаты лабораторного контроля качества изъятых у Руднева лекарственных средств.

Провели обыски у производителей и поставщиков лекарственных средств, изъяли лекарства и документацию. Правоохранители допросили потерпевших и свидетелей, в том числе медицинских работников больницы.

Сейчас эти препараты запрещены

Средства, которые могли вызвать такие побочные реакции, временно запретила Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по всей стране. На сайте Министерства здравоохранения говорится о запрещении реализации и применения нескольких партий медицинских препаратов.

Речь идет о трех наименованиях медпрепаратов. Согласно приказам, всем реализующим, хранящим и применяющим эти лекарственные средства нужно безотлагательно проверить наличие указанных серий и изъять их.

Умер также военный

Второго прооперированного в больнице имени Руднева, которого не смогли спасти, зовут Руслан Корихов. Ему было 32 года.

Роман Шишаков рассказал, что мужчина дольше боролся за жизнь, однако 16 августа скончался в областной больнице имени Мечникова, куда его перевели в реанимацию.

Умерший был военным, пошел по контракту в ряды Вооруженных сил Украины в 2013 году. Муж служил в 25-й десантной бригаде. В первый день полномасштабного вторжения пошел защищать страну.

Однако взорванное в 2014 году здоровье дало о себе знать – возникла необходимость хирургического вмешательства. Его направили в больницу имени Руднева, где провели операцию на руке. У военного был оторван бицепс.

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