Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец. Он предположил, что успешное покушение на малоизвестного в России деятеля был, скорее, сигналом для внутриукраинского потребителя.
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Как восприняли ликвидацию Кивы в России
Илья Кива был достаточно давно завербован российскими спецслужбами, получив задачу инкорпорироваться в структуры "Правого сектора". Он сумел выполнить эту задачу, после чего попал в структуры МВД времен Арсена Авакова, а уже потом "легализовался" в промосковской партии Виктора Медведчука.
В самой России о Киве почти ничего не знали. Поэтому неудивительно, что ряд российских "военкоров" очень обрадовался ликвидации бывшего боевика "Правого сектора",
– заметил Березовец.
А вот бежавшие на Россию предатели Украины восприняли эту ликвидацию крайне серьезно. В частности, персонажи вроде Александра Чаленко или Анатолия Шария начали сразу ныть из-за того, что Россия, мол, не может выделить мизерную для себя сумму в их защиту.
"За исключением провоенных Z-каналов, Россия и ее граждане не заметили убийства Ильи Кивы. Предатель вел совершенно затворный образ жизни, переезжая с места на место, чтобы скрыть свою геолокацию", – отметил политолог.
Как нанести России более болезненный удар
Для того чтобы достичь большего влияния на российское общество, на месте Кивы должен оказаться кто-то из топ-пропагандистов Кремля вроде Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева или Ольги Скабеевой.
В частности, во время эфира о ликвидации Кивы пропагандист Соловьев выглядел крайне расстроенным, в очередной раз показав себя трусом перед лицом угрозы.
Соловьев прекрасно понимает, что он очень жирная мишень (для украинских спецслужб – 24 Канал), потому что его ликвидация оказала бы гораздо большее влияние на российскую аудиторию. Но такие объекты очень сложны для разработки,
– предположил Березовец.
Какие еще враги Украины отправились в ад
- Ранее неизвестные также покушались на Олега Царева, который с 2014 года избрал целью своей жизни служение России. Однако после сообщений о "тяжелом состоянии в реанимации" он успел дать интервью, "выздоровев" менее чем через 2 недели после покушения.
- Также в июле от рук неизвестных погиб российский капитан подводной лодки Станислав Ржицкий, который мог быть причастен к террористической атаке ракетами "Калибр" в Винницу. Его застрелили во время пробежки, определив ее маршрут по выложенным им геоданным.
- Ранее в западный СМИ также сообщали, что СБУ могли стоять за покушением на российского пропагандиста Александра Дугина, в котором погибла его дочь. К этому якобы причастно отдельное управление спецслужбы, с которым активно сотрудничало ЦРУ.