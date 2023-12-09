Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец. Он предположил, что успешное покушение на малоизвестного в России деятеля был, скорее, сигналом для внутриукраинского потребителя.

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Как восприняли ликвидацию Кивы в России

Илья Кива был достаточно давно завербован российскими спецслужбами, получив задачу инкорпорироваться в структуры "Правого сектора". Он сумел выполнить эту задачу, после чего попал в структуры МВД времен Арсена Авакова, а уже потом "легализовался" в промосковской партии Виктора Медведчука.

В самой России о Киве почти ничего не знали. Поэтому неудивительно, что ряд российских "военкоров" очень обрадовался ликвидации бывшего боевика "Правого сектора",

– заметил Березовец.

А вот бежавшие на Россию предатели Украины восприняли эту ликвидацию крайне серьезно. В частности, персонажи вроде Александра Чаленко или Анатолия Шария начали сразу ныть из-за того, что Россия, мол, не может выделить мизерную для себя сумму в их защиту.

"За исключением провоенных Z-каналов, Россия и ее граждане не заметили убийства Ильи Кивы. Предатель вел совершенно затворный образ жизни, переезжая с места на место, чтобы скрыть свою геолокацию", – отметил политолог.

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Для того чтобы достичь большего влияния на российское общество, на месте Кивы должен оказаться кто-то из топ-пропагандистов Кремля вроде Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева или Ольги Скабеевой.

В частности, во время эфира о ликвидации Кивы пропагандист Соловьев выглядел крайне расстроенным, в очередной раз показав себя трусом перед лицом угрозы.

Соловьев прекрасно понимает, что он очень жирная мишень (для украинских спецслужб – 24 Канал), потому что его ликвидация оказала бы гораздо большее влияние на российскую аудиторию. Но такие объекты очень сложны для разработки,

– предположил Березовец.

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