Илону Маску отказали в офисе в Белом доме

Руководитель аппарата администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс отказала Илону Маску в запросе на постоянный офис в Западном крыле Белого дома. Маск претендовал на офис в нескольких метрах от Овального кабинета.

Уайлс заявила, что не любит людей, которые "хотят быть звездой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какой кабинет хотел себе Илон Маск

Маск, которого назначили главой новосозданного "Департамента правительственной эффективности" (DOGE), надеялся получить кабинет неподалеку от Овального кабинета. Впрочем, его команду разместят в административном здании Эйзенхауэра, которое расположено на территории Белого дома, но находится в нескольких минутах ходьбы от основного комплекса.

В начале недели Дональд Трамп подтвердил, что Маск не будет иметь кабинета в главном здании, отметив, что его команда будет состоять из около 20 человек.

В то же время 20 января стало известно, что бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, которому также предлагали должность в DOGE, планирует отказаться от нее, чтобы баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

Идея создания нового министерства, которое возглавят Маск и Рамасвами, была анонсирована администрацией Трампа в ноябре 2024 года. Президент отметил, что этот орган будет отвечать за масштабную реформу правительства, сотрудничая с Белым домом и Административно-бюджетным управлением. Целью новой структуры является повышение эффективности работы государственного аппарата.