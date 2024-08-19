Илон Маск говорит, что не дарил кибертрак Tesla Кадырову

На днях Рамзан Кадыров хвастался, что получил от миллиардера Илона Маска в подарок новенький кибертрак Tesla. Однако сам Маск опроверг эту информацию.

Соответствующее заявление бизнесмен сделал в соцсети Х в ответ на пост профессора и политического обозревателя Сета Абрамсона.

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Кибертрак для Кадырова

Сет Абрамсон опубликовал на своей странице видео с Кадыровым, который хвастается кибертраком с прикрепленным к нему пулеметом. Профессор отметил, что он "запутался" и пометил в посте Илона Маска.

Я запутался. Военная академия США в Вест-Пойнте только что приглашала Илона Маска в качестве спикера, в то время как Маск предоставляет готовые к военному использованию транспортные средства врагам Америки, попавшим под санкции? Почему это не самая большая история в Америке сегодня? Почему Вест-Пойнт нянчится с человеком, который открыто работает против США?

– написал Абрамсон.

Сам Илон Маск отреагировал на обвинения, однако в довольно оскорбительной манере, назвав Абрамсона "отсталым".

"Вы действительно настолько отсталый, что думаете, будто я подарил кибертрак российскому генералу?" – написал основатель Tesla.

Миллиардер добавил, что это еще один пример "лживых СМИ".