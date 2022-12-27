Маск ответил на "прогнозы" Медведева на 2023 год: его слова возмутили сообщество Twitter

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев решил сделать свой прогноз на 2023 год. Его "предсказания" касаются мировой политики.

Бывший президент России заявил, что все перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже самые абсурдные" прогнозы, поэтому он решил издать свой.

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Что имел в виду Маск

В частности, он заявил, что Илон Маск станет президентом США. Американский миллиардер ответил на его заявление.

Маск ответил на твит россиянина достаточно лаконично, написав "эпический тред!".

Что же назвал Илон Маск "эпическим" - неизвестно. Российский политик "предсказывает" тяжелый год с войнами и геополитическими катастрофами для стран Запада, падение экономики, удорожание энергоносителей и президентство в США для Илона Маска.

Мнения подписчиков миллиардера разделились: одни начали писать, что Маск "тролит" Медведева, другие начали его обвинять в поддержке россиянина. Больше всего реакций собрали именно комментарии последних.

Как реагирует сеть на слова Маска

В частности, титулованный шахматист Гарри Каспаров отреагировал на слова Маска. Он опять же подверг критике миллиардера.

"Когда я думал, где Маск найдет "своего Медведева" – никчемного подхалима – на должность генерального директора Twitter, я должен был включить самого Медведева. Хотя кто здесь больше подхалима – непонятно… Довольно жалко, что государственным чиновникам авторитарных стран, где Twitter запрещен. разрешено заниматься пропагандой. Медведев также открыто пропагандирует российский террор и геноцид в Украине. Я считаю, что это тоже эпически", – ответил он Маску.

Журналист и писатель Джон Свини назвал Маска "полезным идиотом":

"Медведев, цитируя профессора Дональда Рейфилда, является "адвокатом Аль Капоне". А ты, Илон Маск, являешься полезным идиотом для серийного убийцы в Кремле".

Также пользователи напоминали о возражении Маском политических связей с Кремлем и также спрашивали: а что он там нашел такого "эпического"?

Полный "прогноз" Медведева

Следовательно, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти следующее: