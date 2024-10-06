Сравнивали с Симбой и The Beatles: сеть взорвалась мемами с Илоном Максом на митинге Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск, который последовательно поддерживает Дональда Трампа на выборах в президенты США, выступил на предвыборном митинге политика в Пенсильвании. Во время этого события владелец соцсети Х прыгал и всячески проявлял свою приверженность Трампу.

После этого сеть буквально взорвалась смешными картинками и постами об американском предпринимателе. Какие мемы создали об Илоне Маске после его прыжков на митинге Трампа – читайте в материале 24 Канала.

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Какие мемы распространили о Маске после митинга Трампа

Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании Илон Маск, очевидно, был очень энергетически заряжен и всячески пытался показать свою поддержку и приверженность американскому президенту.

Фотографам удалось заснять кадр, где владелец соцсети Х находится радостный с руками дороги и открытым пузом. Это фото мгновенно завирусилось в сети и породило огромное количество мемов.

На некоторых фото Маска изобразили как Симбу из мультфильма "Король Лев", а на других сравнили с The Beatles, баскетбольным игроком и даже рестлером.

Фото с Илоном Маском породило огромное количество мемов / Фото из соцсетей

Наибольшее количество мемов с Маском распространяют, конечно же, в соцсети Х. Пользователи сравнивают бизнесмена с героями из "Титаника", артистами и танцорами.

Радостная поза Маска на митинге Трампа породила смешные мемы / Фото из аккаунта @SoGoodWeNamedlt в соцсети Х

Некоторые пользователи даже создали анимированные видео с мемами с Маском. На одном из них бизнесмен вместе с Трампом превращаются в шарики и взлетают.

Трамп и Макс "превратились в шары" и взлетели / Видео с аккаунта @trollberry в соцсети Х

А кто-то сравнил Илона Маска с голодным котиком, который хочет есть, но его хозяин смотрит митинг политика из Республиканской партии.

Маска сравнили с голодным котиком / Фото с аккаунта @drefanzor в соцсети Х

Дошло даже до того, что Илона Маска сравнивали с ранее известными мемами. Так, бизнесмена подставили к картинке с известной белкой.

Илона Маска сравнили с белкой / Фото из аккаунта @DoctorLFC в соцсети Х

К слову, во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании Маск сказал, что республиканец должен победить на выборах. По словам бизнесмена, Трамп должен выиграть, чтобы "сохранить демократию в Америке".