Соответствующую информацию рассказал представитель Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о статусе Маска

Как отмечает CNN, этот статус означает, что Маск не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим. Таким образом Белый дом впервые прокомментировал правовую основу, на которой Маск сейчас работает в Вашингтоне.

По информации Министерства юстиции Соединенных Штатов, специальный государственный служащий – это "любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода".

Человек, знакомый с его трудоустройством, сообщил изданию, что Илон Маск не получает зарплату. В то же время он имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне, сообщил телеканалу чиновник, знакомый с этим вопросом.

Как специальный государственный служащий, Маск подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, который запрещает госслужащим участвовать в делах, которые могут повлиять на их финансовые интересы.

Этот закон может быть применен как в уголовном, так и в гражданском порядке, но обеспечивать его соблюдение может только Министерство юстиции США.

Напомним, ранее CNN сообщило, что Илон Маск, который работает в Белом Доме специальным государственным служащим, не может ничего делать без одобрения администрации Трампа. Его цель на должности – сокращение состава американского правительства.