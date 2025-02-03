Именно так очертил права и обязанности миллиардера, возглавляющего Департамент эффективности правительства, президент США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Маску на должности специального госслужащего не платят

Несмотря на то, что Маск не может ничего делать без одобрения, Трамп заметил, что Белый дом может прислушиваться к мнению новоиспеченного госслужащего.

Илон не может и не будет делать ничего без нашего одобрения. И мы дадим ему одобрение, если это необходимо. Там, где это не целесообразно, мы не будем,

– заявил Трамп.

В Белом доме говорят, что Маск в должности специального госслужащего работает официально, он не является волонтером или штатным федеральным служащим.

"Специальным государственным служащим является "любой, кто работает или должен работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365 дней". Маску не платят, сообщает лицо, знакомое с его работой", – отмечают в CNN.

Команда Маска находит "огромное количество плохих вещей"

Департамент Маска имеет полный доступ к правительственной платежной системе, а также к увольнению лиц, которых он и администрация президента считают "нехорошими".

Он имеет доступ только к тому, чтобы отпускать людей, которые, по его мнению, не приносят пользы, если мы с ним соглашаемся, и только если мы с ним соглашаемся. Он очень талантливый парень с точки зрения менеджмента и расходов, и мы поручили ему проверить, что он может сделать с определенными группами и определенными цифрами,

- сказал Трамп.

При этом, если во время сокращения правительства будет конфликт интересов со стороны Маска, то ему не позволят "приблизиться к этому".

Как говорит Трампа, департамент находит "огромное количество действительно плохих вещей", в частности, факты расточительства, мошенничества и злоупотребления.