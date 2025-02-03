Саме так окреслив права та обов'язки мільярдера, який очолює Департамент ефективності уряду, президент США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Маску на посаді спеціального держслужбовця не платять

Попри те, що Маск не може нічого робити без схвалення, Трамп зауважив, що Білий дім може прислуховуватися до думки новоспеченого держслужбовця.

Ілон не може і не буде робити нічого без нашого схвалення. І ми дамо йому схвалення, якщо це необхідно. Там, де це не доцільно, ми не будемо,

– заявив Трамп.

У Білому домі кажуть, що Маск на посаді спеціального держслужбовця працює офіційно, він не є волонтером чи штатним федеральним службовцем.

"Спеціальним державним службовцем є "будь-хто, хто працює або має працювати на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365 днів". Маску не платять, повідомляє особа, знайома з його роботою", – зауважують у CNN.

Команда Маска знаходить "величезну кількість поганих речей"

Департамент Маска має повний доступ до урядової платіжної системи, а також до звільнення осіб, яких він та адміністрація президента вважають "недобрими".

Він має доступ лише до того, щоб відпускати людей, які, на його думку, не приносять користі, якщо ми з ним погоджуємося, і тільки якщо ми з ним погоджуємося. Він дуже талановитий хлопець з точки зору менеджменту та витрат, і ми доручили йому перевірити, що він може зробити з певними групами та певними цифрами,

— сказав Трамп.

При цьому, якщо під час скорочення уряду буде конфлікт інтересів з боку Маска, то йому не дозволять "наблизитися до цього".

Як каже Трампа, департамент знаходить "величезну кількість справді поганих речей", зокрема, факти марнотратства, шахрайства та зловживання.