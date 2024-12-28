Более того, в сети предполагают, что для собственной защиты Маск создал фейковый аккаунт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times и Sky News.

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Что известно о споре Маска с MAGA в соцсети Х

Конфликт Илона Маска с республиканцами возник на фоне дебатов о мигрантах в Соединенных Штатах. Предпосылкой стало назначение предпринимателя индийского происхождения Шрирама Кришнана советником Трампа по искусственному интеллекту. Консерваторы из MAGA осудили назначение, и разговор перетек в споры о визах H-1B – программы, направленной на привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы, имеющей решающее значение для технологических групп США. В частности, ею активно пользуется и сам Маск.

Илон Маск назвал республиканцев, выступающих против иммиграции, "презрительными дураками", добавив, что они "ненавистные, нераскаянные расисты", которые "определенно станут крахом Республиканской партии, если их не устранят".

Дело сводится вот к чему: хотите ли вы, чтобы Америка победила, или хотите, чтобы Америка проиграла? Если вы заставите лучшие таланты мира играть за другую сторону, Америка проиграет,

– пишет Маск.

По меньшей мере 14 аккаунтов республиканцев, которые критиковали Маска в соцсети Х, сообщили об отмене их голубой галочки – то есть значка верификации, который выдается владельцам премиумакаунтов. Это привело к тому, что республиканцы потеряли монетизацию, а некоторые беспокоятся о способности публиковать посты в будущем.

Более того, на защиту Маска стала учетная запись с ником Adrian Ditmann. В сети предполагают, что это фейковая страница самого миллиардера. Так, в ночь на 28 декабря этот аккаунт организовал голосовое пространство, где говорил, что MAGA должны быть благодарны за право хоть что-то говорить в соцсети.

Блогер Джим Стюартсон утверждает, что Илон Маск использовал модификатор голоса. Однако подтверждений этому нет.