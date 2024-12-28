Ба більше, у мережі припускають, що задля власного захисту Маск створив фейковий акаунт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times та Sky News.

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Що відомо про суперечку Маска з MAGA у соцмережі Х

Конфлікт Ілона Маска з республіканцями виник на тлі дебатів про мігрантів у США. Передумовою стало призначення підприємця індійського походження Шрірама Крішнана радником Трампа зі штучного інтелекту. Консерватори з MAGA засудили призначення, і розмова перетекла у суперечки щодо віз H-1B – програми, спрямованої на залучення висококваліфікованої іноземної робочої сили, що має вирішальне значення для технологічних груп США. Зокрема, нею активно користується і сам Маск.

Ілон Маск назвав республіканців, які виступають проти імміграції, "зневажливими дурнями", додавши, що вони "ненависні, нерозкаяні расисти", які "безумовно стануть крахом Республіканської партії, якщо їх не усунуть".

Справа зводиться ось до чого: чи хочете ви, щоб Америка перемогла, чи хочете, щоб Америка програла? Якщо ви змусите найкращі таланти світу грати за іншу сторону, Америка програє,

– пише Маск.

Щонайменше 14 акаунтів республіканців, які критикували Маска у соцмережі Х, повідомили про скасування їхньої блакитної галочки – тобто значка верифікації, який видається власникам преміумакаунтів. Це призвело до того, що республіканці втратили монетизацію, а деякі турбуються щодо здатності публікувати пости у майбутньому.

Ба більше, на захист Маска став обліковий запис із ніком Adrian Ditmann. У мережі припускають, що це фейкова сторінка самого мільярдера. Так, у ніч проти 28 грудня цей акаунт організував голосовий простір, де казав, що MAGA мають бути вдячні за право хоч щось казати у соцмережі.

Блогер Джим Стюартсон стверджує, що Ілон Маск використав модифікатор голосу. Однак підтверджень цьому немає.