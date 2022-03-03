1 марта в Украине впервые заработала спутниковая интернет-система Starlink. Максимальная скорость интернета достигала до 200 Мбит/с.

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Также известно, что команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии. Поэтому Starlink можно запитать от автомобильного прикуривателя.

Однако сейчас разработчик системы выразил некоторые опасения относительно Starlink. Он считает, что Кремль может "охотиться" именно на терминалы.

Важное предупреждение: Starlink – единственная нерусская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет мишенью. Пожалуйста, используйте осторожно,

– написал Маск в своем твитере.

Ранее мы рассказывали о том, как Satrlink поможет в войне против захватчиков.

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