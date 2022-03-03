1 березня в Україні вперше запрацювала супутникова інтернет-система Starlink. Максимальна швидкість інтернету досягала до 200 Мбіт/с.

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Також відомо, що команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії. Відтак Starlink можна живити від автомобільного прикурювача.

Однак зараз розробник системи висловив деякі побоювання щодо Starlink'у. Він вважає, що Кремль може "полювати" саме на термінали.

Важливе попередження: Starlink – єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює у деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане мішенню. Будь ласка, використовуйте обережно,

– написав Маск у своєму твітері.

Раніше ми розповідали про те, як Satrlink допоможе в війні проти загарбників.



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