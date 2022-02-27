Илон Маск пришел на помощь: отныне в Украине доступен Starlink

Илон Маск откликнулся на просьбу главы Минцифры Михаила Федорова. В Украину везут терминалы Starlink.

26 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к Илону Маску предоставить Украине станции Starlink и обратиться к россиянам с призывом остановить войну.

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Илон Маск думал не слишком долго.

Сервис Starlink сейчас активен в Украине. Больше терминалов на пути,

– написал Маск в твитере.

Что такое Starlink

Starlink использует группы спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле. Основная цель сервиса – предоставить быстрый интернет в труднодоступные районы.

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