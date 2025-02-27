Он не является членом администрации американского президента, а есть только консультант. Илон Маск даже выступил с речью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что об этом известно

Илон Маск, занимающий должность старшего советника президента США и даже не являющийся руководителем Департамента правительственной эффективности (DOGE), вопреки протоколу, принял участие в первом заседании кабинета министров президента Дональда Трампа.

В Белом доме объяснили участие Маска в заседании тем, что "Илон и так каждый день работает с министрами и их подчиненными, чтобы выявить расточительство, мошенничество и злоупотребление".

Сам американский президент начал с "веселого заявления", что он собрал "прекрасный" кабинет советников. Дональд Трамп также добавил, что одной из вещей, для которой его избрали, было сбалансировать бюджеты и вернуть наш бюджет в форму.

Илон Маск в свою очередь отметил, что "общая цель" команды Doge состоит в том, чтобы "помочь решать проблему огромного дефицита". По его словам, если ничего не сделать, то страны "фактически станет банкротом".

Также, обращаясь в кабинет министров, Маск сказал, что Doge, безусловно, будет делать ошибки, когда они будут продолжать, но пообещал скорейшее исправление недостатков. На долгое выступление Маска Трамп отшутился.

Илоне, позволь кабинету высказаться на секунду. Кто-то недоволен Илоном? Если да, мы выбросим его отсюда. Кто-то недоволен?

– сказал президент США.

Маск в ответ отметил достижение Трампа, заявив, что тот, по его мнению, "Собрал лучший кабинет за всю историю".

Напомним, Илон Маск не является администратором Департамента эффективности правительства США (DOGE) и не занимает должность в ведомстве. Ведомство осуществляет надзор за сокращением служащих федеральных учреждений.