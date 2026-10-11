Илон Маск зашел слишком далеко и оказался на стороне зла

"Зеленский зашел слишком далеко", – так Илон Маск отреагировал на последние заявления Дональда Трампа по поводу Украины.

До этого Трамп резко раскритиковал украинские удары по российским НПЗ, заявил, что у Зеленского была возможность договориться с Россией, а затем вообще заговорил о том, что Украине якобы нужен другой президент. Маск фактически поддержал эту линию. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Больше всего бросается в глаза то, насколько сильно изменилась его позиция в отношении Украины за последние годы. В начале полномасштабного вторжения Маск действительно сделал для Украины очень многое.

Именно Starlink в критический момент помог сохранить связь, обеспечивал работу государственных структур, больниц, воинских подразделений и операторов дронов. Украина получила десятки тысяч терминалов, а сама система стала одной из ключевых для фронта. Этот вклад был настолько существенным, что впоследствии Зеленский наградил Маска орденом Свободы.

Но параллельно с этим его политическая риторика постепенно начала двигаться совсем в другую сторону. Еще в 2022 году Маск предложил свой второй вариант завершения войны (первый, представленный еще в марте 2020 года, – бой Маска и Путина на ринге – 24 Канал). Тот план Маска предусматривал фактическое оставление Крыма России, новые выборы на оккупированных территориях и нейтральный статус Украины. То есть стране, на которую напали, предлагали отказаться от части своих территорий и будущего в НАТО ради соглашения с государством, которое эту войну начало.

Затем появились истории со Starlink. Маск сам подтвердил, что отказал Украине в расширении покрытия системы в районе Севастополя, когда Киев хотел провести операцию против российского Черноморского флота. Он объяснил это нежеланием превращать SpaceX в непосредственного участника большой военной операции и опасениями эскалации.

Позже появились и сообщения об ограничении работы Starlink в районах, где наступали украинские войска. После этого Маск все чаще стал повторять, что Россия, по его мнению, не проигрывает эту войну, а дальнейшая западная помощь Украине лишь затягивает боевые действия.

Теперь Илон Маск выступал против новых больших пакетов поддержки, говорил о необходимости компромисса с Москвой и неоднократно давал понять, что возвращение всех оккупированных территорий считает нереалистичным.

И вот здесь проявляется главный парадокс его позиции. Когда Россия захватывает украинскую территорию, Маск говорит, что ее возвращение нереалистично и нужно искать компромисс. Когда Украина просит разрешения наносить удары по российским ракетным установкам, которые запускают ракеты по ее городам, он говорит о риске эскалации. Когда Украина проводит атаки против российских НПЗ, которые напрямую связаны с экономикой воюющего государства, он поддерживает критику Зеленского. А когда Россия продолжает наносить удары по Украине, главный акцент в его публичных заявлениях очень часто все равно смещается на то, что именно Киев должен поскорее согласиться на мир.

Сам Маск называет такой подход прагматичным. Но выглядит он очень односторонне. Почти все его рецепты завершения войны сводятся к уступкам именно со стороны Украины. Отказаться от части территорий. Не рассчитывать на возвращение всего захваченного. Не вступать в НАТО. Не использовать Starlink для ударов вглубь России. Не надеяться на бесконечную военную помощь. Согласиться на компромисс, даже если Москва не отказывается от своих требований.

К России у него гораздо меньше публичных требований. Особенно показательно это выглядит сейчас, когдаТрамп договаривается с Путиным о поставках российского топлива, ослабляет часть ограничений и одновременно давит на Украину из-за ударов по российским НПЗ. После этого американский президент заявляет, что Украине нужен другой президент, а Маск пишет, что Зеленский "зашел слишком далеко".

В этой истории есть еще одна очень показательная деталь. Когда сам Маск в свое время резко поссорился с Трампом, публиковал резкие посты (в том числе и о " причастность Трампа к делу Эпштейна " – 24 Канал) и призывал к его импичменту, он впоследствии извинился и написал, что некоторые его слова "зашли слишком далеко".

Теперь почти ту же формулировку он использует уже в отношении Зеленского.

Только Зеленский, по этой логике, "зашел слишком далеко" не из-за постов в соцсетях и не из-за личной ссоры. А из-за того, что Украина продолжает наносить удары по инфраструктуре государства, ведущего против нее полномасштабную войну.

Именно поэтому эта позиция Маска выглядит настолько циничной. Он много говорит о мире, но почти каждый его вариант этого мира предполагает, что платить за него должна прежде всего Украина. Россия захватывает территории – Украина должна смириться. Россия проводит атаку – Украина не должна отвечать слишком жестко. Россия выдвигает требования – Украина должна искать компромисс. И теперь, когда Зеленский не соглашается просто принять правила, выгодные Москве, Маск заявляет, что именно он "зашел слишком далеко".