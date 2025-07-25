Находилась в коме с 12 июля: в Черновцах умерла женщина, пострадавшая в результате атаки

В больнице умерла 44-летняя Илона Капельницкая, которая пострадала в результате атаки на Черновцы в субботу, 12 июля. С того момента женщина находилась в коме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Черновицкой областной военной администрации Руслана Запаранюка.

Смотрите также Атака на Черновцы: количество жертв возросло до 3, более двух десятков человек пострадали

Что известно о жертве?

Чиновник сообщил, что количество погибших в результате удара по жилому дому в Черновцах возросло до 4 в пятницу, 25 июля. Врачи боролись за жизнь женщины, однако, к сожалению, спасти ее не удалось.

К большому сожалению, сегодня в больнице умерла тяжело раненная черновчанка – 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня вражеского удара 12 июля по многоквартирному жилому дому,

– говорится в сообщении.

По его словам, в 2015 году женщина без военного опыта пошла добровольцем на фронт защищать Украину. После демобилизации активно занималась волонтерством и до последнего дня поддерживала ВСУ.

К слову, недавно в Виннице из-за ожогов и ранения умер 47-летний Виталий Балибюк – один из пострадавших в результате массированного удара россиян по городу, осуществлен в среду, 16 июля.