Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. По его мнению, инициатором примирительного визита в Израиль мог быть сам миллиардер.

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Зачем Маск уехал в Израиль

Илон Маск является типичным человеком, который в своем поведении ориентируется на хайп. Он пытается реагировать на все актуальные инфоприводы, которые попадают в его поле зрения, пытаясь использовать их в своих интересах.

Маск "хайпует" не просто так. Он видит, как это влияет на его состояние, и когда его антисемитский хайп сработал отрицательно, он решил сделать "ход конем",

– предположил политолог.

Следует помнить, что миллиардер владеет технологиями спутникового интернета, которые могут пригодиться израильской армии. В свою очередь Маску было выгодно поехать в Израиль для восстановления репутации – и Израиль согласился закрыть глаза в его поддержку антисемитизма.

Олег Лесной о визите Илона Маска в Израиль: смотрите видео

"(Визит Маска – 24 Канал) был исключительно демонстрацией прагматизма с одной и другой стороны. В политике и бизнесе нравственность и последовательность всегда уступают, когда речь идет о выгоде", – отметил Лесной.

Обратите внимание! Твиттер после года под руководством Илона Маска Твиттер потерял свыше 50% своей стоимости, что может свидетельствовать о том, что далеко не всегда поступки миллиардера можно объяснить с точки зрения финансовой выгоды. Также ранее Евросоюз констатировал, что за последний год Твиттер стал более толерантным к дезинформации. Маск эти обвинения отвергает, утверждая, что он поддерживает "свободу слова", однако невозможно не заметить, что его политика помогает радикальным группировкам продвигать свою повестку дня.

Что известно о скандале