Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. На його думку, ініціатором примирливого візиту до Ізраїлю міг бути сам мільярдер.
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Навіщо Маск поїхав до Ізраїлю
Ілон Маск є типовою людиною, що у своїй поведінці орієнтується на хайп. Він намагається реагувати на всі актуальні інфоприводи, які потрапляють у його поле зору, намагаючись використати їх у своїх інтересах.
Маск "хайпує" не просто так. Він бачить, як це впливає на його статки, і коли його антисемітський хайп спрацював негативно, він вирішив зробити "хід конем",
– припустив політолог.
Варто пам'ятати, що мільярдер володіє технологіями супутникового інтернету, які можуть стати у пригоді ізраїльській армії. Своєю чергою, Маску було вигідно поїхати до Ізраїлю для відновлення репутації – й Ізраїль погодився закрити очі на його підтримку антисемітизму.
Олег Лісний про візит Ілона Маска до Ізраїлю: дивіться відео
"(Візит Маска – 24 Канал) був виключно демонстрацією прагматизму з одного і з іншого боку. В політиці та бізнесі моральністю й послідовністю завжди поступаються, коли йдеться про вигоду", – зазначив Лісний.
Що відомо про скандал
- Реагуючи на пост про американського єврея про те, що натовпи людей в інтернеті пишуть "Гітлер мав рацію", інший користувач твітеру написав, що "єврейські спільноти просувають ту саму діалектичну ненависть супроти білих людей, використання якої стосовно себе вони хотіли б зупинити". Саме цю думку підтримав Маск, назвавши її "щирою правдою".
- Водночас на численні осуди користувачів мільярдер зреагував у дуже дивний спосіб, пригрозивши судовим процесом медіаорганізації, яка опублікувала скріншоти, в яких реклама відомих брендів сусідила з антисемітськими постами. Раніше Маск суттєво скоротив штат працівників твітеру, зокрема й відділ боротьби з дезінформацією.
- Також Маск допомагає у поширенні дезінформації стосовно війни між Україною та Росією. Наприклад, він підтримав скандального ведучого Такера Карлсона, коли той опублікував відео, в якому заперечував причетність Росії до підриву Каховської ГЕС. А зовсім нещодавно він критично висловився стосовно українського наступу.