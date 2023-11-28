Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. На його думку, ініціатором примирливого візиту до Ізраїлю міг бути сам мільярдер.

Дивіться також Дружину Буданова отруїли, вона перебуває в лікарні, – ЗМІ

Навіщо Маск поїхав до Ізраїлю

Ілон Маск є типовою людиною, що у своїй поведінці орієнтується на хайп. Він намагається реагувати на всі актуальні інфоприводи, які потрапляють у його поле зору, намагаючись використати їх у своїх інтересах.

Маск "хайпує" не просто так. Він бачить, як це впливає на його статки, і коли його антисемітський хайп спрацював негативно, він вирішив зробити "хід конем",

– припустив політолог.

Варто пам'ятати, що мільярдер володіє технологіями супутникового інтернету, які можуть стати у пригоді ізраїльській армії. Своєю чергою, Маску було вигідно поїхати до Ізраїлю для відновлення репутації – й Ізраїль погодився закрити очі на його підтримку антисемітизму.

Олег Лісний про візит Ілона Маска до Ізраїлю: дивіться відео

"(Візит Маска – 24 Канал) був виключно демонстрацією прагматизму з одного і з іншого боку. В політиці та бізнесі моральністю й послідовністю завжди поступаються, коли йдеться про вигоду", – зазначив Лісний.

Зверніть увагу! Твітер після року під керівництвом Ілона Маска Твітер втратив понад 50% своєї вартості, що може свідчити про те, що далеко не завжди вчинки мільярдера можна пояснити з точки зору фінансової вигоди. Також раніше Євросоюз констатував, що за останній рік Твітер став значно толерантнішим до дезінформації. Маск ці звинувачення відкидає, стверджуючи, що він підтримує "свободу слова", однак не можливо не помітити, що його політика допомагає радикальним угрупованням просувати свій порядок денний.

Що відомо про скандал