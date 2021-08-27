Иловайская трагедия: у Венедиктовой не увидели связи с халатностью командования
Источник:"РБК-Украина"
Расследование причины Иловайской трагедии продолжается по 2 направлениям. Сейчас установить следственную связь между халатностью украинского военного командования и гибелью бойцов АТО не удалось.
В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой рассказали, что первое направление – это расследование возможных халатных действий украинского военного командования. Их могли совершить еще во время планирования Иловайской операции, а также непосредственно при ее проведении.
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Второе – расследование убийств украинских воинов. Трагедия произошла, когда военные АТО выходили из окружения в Иловайске.
Начальник департамента войны Юрий Рудь рассказал, что следствию удалось установить ряд нарушений. Их совершили при подготовке документов и планировании Иловайской операции.
Кроме того, выявили факт халатности. В частности, говорится об игнорировании разведывательной информации о вторжении россиян. Также зафиксировали слабое реагирование на изменение оперативных обстоятельств.
Сейчас привлечь кого-то из руководства к ответственности – невозможно. Все потому, что не установили причинно-следственную связь.
В то же время расследование продолжается.Заметьте! Украинским правоохранителям удалось привлечь к ответственности 4 генералов страны-агрессора. Им заочно сообщили о подозрении в причастности к убийству украинских военных под Иловайском.
Освобождение Иловайска: главное
- Украинские военные 28 августа 2014 года попали в окружение врагов.
- Вооруженным силам удалось договориться о "зеленом коридоре". Он должен был дать возможность украинским военным выйти из окружения.
- В то же время российские боевики подло расстреляли украинских героев.
- Жертвами Иловайского котла стали 366 украинских воинов.
Иловайская трагедия: смотрите видео