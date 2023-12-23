В оккупированном Иловайске горит нефтебаза: россияне жалуются на "прилет" ракеты

"Хлопок" не оставляет в покое россиян на оккупированных территориях. В этот день он заглянул в Донецкую область в Иловайск и наделал там шуму.

Днем около 13:00 23 декабря во временно оккупированном Иловайске раздался мощный взрыв. Он был так силен, что его услышал весь город.

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Пропагандисты кричат о "ракетной атаке"

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прилетело по нефтехранилищу оккупантов, расположенному вблизи железнодорожного вокзала. В результате взрыва возник пожар.

Известно, что кремлевские пропагандисты не оставили в стороне этот инцидент. Они заявили, что, мол, город подвергся "ракетному удару" и даже поделились доказательствами – обломками ракет.

Оккупанты неплохо "прикурили" нефтехранилище / Фото Петр Андрющенко

Захватчики говорят о ракетной атаке на оккупированный город / Фото соцсети

Где сегодня еще гулял "хлопок"

Громко и взрывно было утром 23 декабря и в оккупированном Крыму. Местные телеграм-каналы рассказывают о "вдохновенной" работе российской ПВО, а также о том, что многострадальный Крымский мост снова пришлось перекрывать для автомобильного транспорта. Более того, судам на время запретили проходить под мостом.

Кроме того, оккупанты снова применили дымовую завесу, пытаясь, вероятно, спасти свою незаконную конструкцию от законного возмездия

Перед этим на полуострове прозвучал сигнал воздушной тревоги. Россияне сообщали об угрозе ракетных ударов. Из района села Яркое Джанкойского района осуществляли пуски ракет противовоздушной обороны. Взрывы были слышны в окрестностях и самом Джанкое. Громко было и у Черноморского и Красноперекопска.