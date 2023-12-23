Вдень близько 13:00 23 грудня у тимчасово окупованому Іловайську пролунав потужний вибух. Він був настільки сильний, що його почуло все місто.

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Пропагандисти кричать про "ракетну атаку"

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенко, прилетіло по нафтосховищу окупантів, розташованого поблизу залізничого вокзалу. Унаслідок вибуху виникла пожежа.

Відомо, що кремлівські пропагандисти не залишили осторонь цей інцидент. Вони заявили, що, мовляв, місто зазнало "ракетного удару" і навіть поділилися доказами – уламками ракет.

Окупанти непогано "прикурили" нафтосховище / Фото Петро Андрющенко

Загарбники кажуть про ракетну атаку на окуповане місто / Фото соцмережі

Де сьогодні ще гуляла "бавовна"

Гучно і вибухово було зранку 23 грудня і в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали розповідають про "натхненну" роботу російської ПВО, а також і про те, що багатостраждальний Кримський міст знову довелося перекривати для автомобільного транспорту. Ба більше, суднам на певний час заборонили проходити під мостом.

Крім того, окупанти вкотре застосували димову завісу, намагаючись вочевидь врятувати свою незаконну конструкцію від законної відплати.

Перед цим на півострові лунала сирена повітряної тривоги. Росіяни повідомляли про загрозу ракетних ударів. З району села Ярке Джанкойського району здійснювали пуски ракет протиповітряної оборони. Вибухи було чути на околицях та самому Джанкої. Гучно було й біля Чорноморського та Красноперекопська.