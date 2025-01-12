В воскресенье, 12 января, в 05:30 в районе Иловайска произошла авария с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту Краснодар – Донецк, передает 24 Канал со ссылкой на "Новости Донбасса".

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ДТП в Иловайске

В результате аварии три человека погибли, 29 человек пострадали, среди них трое детей. Три человека госпитализированы в медучреждение оккупированного Харцызска. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести.

В момент ДТП в автобусе находились 37 человек, в том числе четверо детей.

Смертельная авария в Иловайске / Фото соцсети

К слову, 11 января в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Hyundai и автобуса Mercedes. В результате аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля, а пострадали дети в возрасте 4 и 6 лет.