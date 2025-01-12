У неділю, 12 січня, о 05:30 в районі Іловайська сталася аварія з пасажирським автобусом, який прямував маршрутом Краснодар – Донецьк, передає 24 Канал із посиланням на "Новини Донбасу".

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ДТП в Іловайську

Внаслідок аварії троє людей загинули, 29 осіб постраждали, серед них троє дітей. Трьох людей госпіталізовано до медзакладу окупованого Харцизька. Стан потерпілих середнього та легкого ступеня тяжкості.

У момент ДТП в автобусі перебували 37 осіб, зокрема четверо дітей.

Смертельна аварія в Іловайську / Фото соцмережі

До слова, 11 січня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі автомобіля Hyundai та автобуса Mercedes. Унаслідок аварії загинули водій та пасажирка автомобіля, а постраждали діти віком 4 та 6 років.