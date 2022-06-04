Им безразлично, что именно превращать в руины – Зеленский об обстреле Святогорской лавры

Российские оккупанты совершили обстрел Святогорской лавры. В желании уравнять Донбасс с землей они готовы жечь даже святыни.

Российские кафиры продолжают попытки продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей. Поскольку благодаря мастерству и отважности украинских защитников и защитниц все наступательные действия врага терпят неудачу, он решил равнять с землей все, что стоит на его пути, и заходить на "голую" территорию.

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Реакция на Зеленского на обстрел святыни

В результате очередного обстрела российских кафиров вспыхнул Всехсвятский скит Святогорской лавры, Эту деревянную церковь Украина построила после восстановления Независимости на месте предыдущего скита. Символично, что предыдущую святыню разрушили советские власти.

Церковь, где возник пожар, расположена в селе Татьяновка. Вблизи села находится переправа через Северский Донец, за которую идут горячие бои.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрушение скита, который был освящен еще в 1912 году и напомнил о попадании снарядов прямо в монашеские кельи.

По его словам, российские кафиры прекрасно осознают, куда направлены их снаряды. Россияне знают о том, что на территории Святогорской лавры от боевых действий скрываются 300 мирных украинцев, 60 из которых – дети, даже младенцы.

Но все равно русская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины,

– заявил Зеленский.

Он снова призвал ЮНЕСКО лишить варварскую Россию членства в организации, а ООН – способствовать полной дипломатической изоляции страны-террориста.

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