Им надо договариваться с государством, а не государству с ними, – Зеленский об олигархах

Владимир Зеленский заявил, что олигархам надо договариваться с государством, а не наоборот. Делать это очень просто – все четко изложено в законах.

Проблемы, которые возникают у украинцев с теплом и светом, и их взаимосвязь с действиями олигархов Владимир Зеленский прокомментировал в интервью 10 декабря.

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Зеленский о новом формате взаимодействия государства с олигархами

Президент отметил, что шантаж теплом и светом периодически будет возникать "то тут, то там". "Это шаги для того, чтобы сделать какую-то небольшую информационную волну, чтобы это показать на определенных СМИ",

– считает Зеленский.

Глобально, заверил он, в Украине стабильная энергетическая ситуация. Государство имеет все для обеспечения стабильного отопительного сезона, массовых отключений света не будет.

Комментируя зависимость ситуации от договоренностей с олигархами, Зеленский отметил, что нужно менять ход истории.

Им надо договариваться с государством, а не государству договариваться с олигархами,

– пояснил он.

Это, по его мнению, делать очень просто: все договоренности государство излагает в законах, где четко прописано, как действовать человеку, бизнесу.

Интервью Владимира Зеленского: смотрите видео

Противостояние Ахметова и Зеленского: что известно

Ранее СМИ писали, что между Офисом президента и Ринатом Ахметовым осложнились отношения. Это произошло якобы из-за закона об олигархах и борьбы с монополией на рынках.

Политолог Игорь Петренко тоже считает, что напряженность отношений между Ахметовым и Зеленским существует. А "Слуга" Егор Чернев убежден, что олигарх с президентом перешли к открытому противостоянию.

Сам Ахметов говорит, что не просился на встречу Владимиром Зеленским и не будет делать этого.

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