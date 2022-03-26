Им не удастся оккупировать Славутич, – Ермак
26 марта 2022 , 11:06Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Андрей Ермак отреагировал на вторжение российских оккупантов в Славутич. Он опубликовал фото украинского митинга в городе и заявил – врагам город не получить.
Ермак показал фотографии украинских акций протеста, которые проходят в Славутиче.
Важно Оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу
Сообщалось, что 26 марта оккупанты вошли в Славутич и сейчас пытаются установить свой режим. Также по данным СМИ, россияне похитили мэра города.
Митинг в Славутиче / Фото Андрея Ермака
Но горожане не боятся захватчика – тысячи людей вышли на митинг против оккупантов. Люди принести желто-голубые флаги и призывают россиян убираться.
Им не удастся оккупировать Славутич,
– прокомментировал Ермак сопротивление украинцев.
Важно – В Херсоне прекратили работать украинские радиоканалы в диапазоне FM: