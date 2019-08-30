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      Им придется примириться с реальностью, – Казарин о новой власти и агрессию РФ

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      Украинской власти стоит понять, что Россия не изменится
      Украинской власти стоит понять, что Россия не изменится / 24 канал

      Украинцы снова спорят на темы, вокруг которых велись разговоры несколько лет назад. О том, можно ли выиграть войну за сердца людей, которые живут в информационной оккупации. Являются ли российские соцсети инструментом кремлевского soft-power. Имеет ли государство право определять культурную и языковую политику в условиях войны.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" выразил журналист Павел Казарин.

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      Он отметил, что все эти темы возвращают в нашу реальность спикеры новой власти. Кто-то уверен, что языковая политика стала причиной войны на Донбассе. Кто-то настаивает, что минские соглашения нужно выполнять, даже если боевики не прекращают огонь. А кто-то считает, что исход войны зависит от настроений жителей оккупированных территорий.

      В чем-то я могу понять этих людей. Я тоже проходил через этап "розовых очков". Все эти разговоры – не более, чем дискуссия трехлетней давности. С той лишь разницей, что кого-то события последних лет лишили иллюзий. А кого-то, вероятно, нет,
      – сказал Казарин.

      И добавил, что тоже был таким, если бы не интересовался политикой. Для этого достаточно не читать новости, не следить за дискуссиями и не делать выводы из регулярных кремлевских уроков.

      Казарин отметил, что ему легко понять повестку дня этих людей. Ведь мы все в ней жили еще сравнительно недавно. Судя по всему, теперь им придется экстерном проходить этап примирения с реальностью.

      Это кажется мне неизбежным. По той простой причине, что Россия не изменится. Фантомные боли империи не прекратятся. Кремлевское руководство не перестанет мечтать о том, чтобы переиграть 1991 год,
      – объяснил журналист.

      "Киев не может повлиять на причины войны, так же как не способен изменить логику агрессора. Остается только ждать момента, когда осознание этих фактов придет к людям, которые принимают решения на Банковой", – подытожил автор видеоблога.

      Видео полного выпуска видеоблога "Грани правды" Павла Казарина за 30 августа 2019 года

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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