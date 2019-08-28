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      Украина или Россия: как видят свое будущее жители Донбасса

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      Сколько жителей Донбасса считают эти территории частью Украины
      Сколько жителей Донбасса считают эти территории частью Украины / Фото из открытых источников

      Большинство жителей псевдореспублик, а также территорий, подконтрольных Киеву, продолжают считать эти территории частью Украины.

      Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного на Донбассе в феврале и марте 2019 года, отметили в берлинском Центре восточноевропейских и международных исследований.

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      54,5% опрошенных, проживающих на территории оккупированных территорий, считают их частью Украины. 31% из них хотели бы, чтобы они получили автономный статус в составе Украины.


      Результаты соцопрос на территориях, подконтрольных пророссийским боевикам

      Остальные 23,5% поддерживают возвращение в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений. Еще 18,3% респондентов считают, что эти территории должны войти в состав РФ без предоставления автономии, а 27,3% – то же самое, но с получением автономного статуса.

      В контролируемых правительством регионах Украины ситуация с 2016 года почти неизменна. 64,7% опрошенных считают, что стоит вернуть "псевдореспублики" без статуса автономии в украинские административные округи Донецка и Луганска.


      Результаты соцопрос на территориях, подконтрольных Украине

      Отметим, что на оккупированных территориях опрос проводили по телефону, на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей – с помощью личных интервью. В общем по обе стороны линии разграничения было опрошено по 1200 человек.

      К слову, накануне бывший депутат Госдумы Илья Пономарев отметил, что Кремль не пойдет сейчас на обострение конфликта на востоке Украины. А наоборот, может договориться с Зеленским о возврате Донбасса Украине.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости Донецка Новости Луганска
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