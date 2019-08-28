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      Україна чи Росія: як бачать своє майбутнє мешканці Донбасу

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      Скільки мешканців Донбасу вважають ці території частиною України
      Скільки мешканців Донбасу вважають ці території частиною України / Фото із відкритих джерел

      Більшість мешканців псевдореспублік , а також територій, підконтрольних Києву, продовжують вважати ці території частиною України.

      Про це свідчать дані соцопитування, проведене на Донбасі у лютому та березні 2019 року, зазначили у берлінському Центрі східноєвропейських і міжнародних досліджень.

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      54,5% опитаних, які проживають на території окупованих територій, вважають їх частиною України. 31% з них хотіли б, щоб вони отримали автономний статус у складі України.


      Результати соцопитування на територіях, підконтрольних проросійським бойовикам

      Інші 23,5% підтримують повернення до складу Донецької та Луганської областей України без будь-яких змін. Ще 18,3% респондентів вважають, що ці території мали б увійти до складу РФ без надання автономії, а 27,3% – те ж саме, але з отриманням автономного статусу.

      У контрольованих урядом України регіонах ситуація з 2016 року майже незмінна. 64,7% опитаних вважають, що за варто повернути "псевдореспубліки" без статусу автономії в українські адміністративні округи Донецька та Луганська.


      Результати соцопитування на територіях, підконтрольних Україні

      Зазначимо, що на окупованих територіях опитування проводили телефоном, на підконтрольній Києву частині Донецької та Луганської областей – за допомогою особистих інтерв'ю. Загалом по обидва боки лінії розмежування було опитано по 1200 осіб.

      До слова, напередодні колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов зауважив, що Кремль не піде зараз на гострення конфлікту на сході України. А навпаки, може домовитися зі Зеленським про повернення Донбасу Україні.

      blog_ava
      Зеленський може домовитися з Путіним про повернення Донбасу, – екс-депутат Держдуми
      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська
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