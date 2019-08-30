Їм доведеться примиритися з реальністю, – Казарін про нову владу та агресію РФ

Українці знову сперечаються щодо тем, навколо яких велися розмови кілька років тому. Про те, чи можна виграти війну за серця людей, які кивуть в інформаційній окупації. Чи є російські соцмережі інструментом кремлівського soft-power. Чи має держава право визначати культурну та мовну політику в умовах війни.

Таку думку в своєму відеоблозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.

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Він наголосив, що всі ці теми повертають в нашу реальність спікери нової влади. Хтось із них впевнений, що мовна політика стала причиною війни на Донбасі. Хтось наполягає, що мінські угоди потрібно виконувати, навіть якщо бойовики не припиняють вогонь. А хтось вважає, що результат війни залежить від настроїв жителів окупованих територій.

В чомусь я можу зрозуміти цих людей. Я теж проходив через етап "рожевих окулярів". Всі ці розмови – не більше, ніж дискусія трирічної давності. З тією лиш різницею, що когось події останніх років позбавили ілюзій. А когось, ймовірно, ні,

– зауважив Казарін.

Й додав, що теж був таким, якби не цікавився політикою. Для цього було досить не читати новини, не стежити за дискусіями та не робити висновки з регулярних кремлівських уроків.

Казарін зазначив, що йому легко зрозуміти порядок денний цих людей. Адже ми всі у ньому жили ще порівняно недавно. Судячи з усього, тепер їм доведеться екстерном проходити етап примирення з реальністю.

Це здається мені неминучим. З тієї простої причини, що Росія не зміниться. Фантомні болі імперії не припиняться. Кремлівське керівництво не перестане мріяти про те, щоб переграти 1991 рік,

– пояснив журналіст.

"Київ не може вплинути на причини війни, так само як не здатний змінити логіку агресора. Залишається лише чекати моменту, коли усвідомлення цих фактів прийде до людей, які приймають рішення на Банковій", – підсумував автор відеоблогу.

Відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" Павла Казаріна за 30 серпня 2019 року