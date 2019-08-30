12:31
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Їм доведеться примиритися з реальністю, – Казарін про нову владу та агресію РФ

      293 Читать новость на русском
      Українській владі варто зрозуміти, що Росія не зміниться
      Українській владі варто зрозуміти, що Росія не зміниться / 24 канал

      Українці знову сперечаються щодо тем, навколо яких велися розмови кілька років тому. Про те, чи можна виграти війну за серця людей, які кивуть в інформаційній окупації. Чи є російські соцмережі інструментом кремлівського soft-power. Чи має держава право визначати культурну та мовну політику в умовах війни.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.

      Цікаво! Україна чи Росія: як бачать своє майбутнє мешканці Донбасу

      Він наголосив, що всі ці теми повертають в нашу реальність спікери нової влади. Хтось із них впевнений, що мовна політика стала причиною війни на Донбасі. Хтось наполягає, що мінські угоди потрібно виконувати, навіть якщо бойовики не припиняють вогонь. А хтось вважає, що результат війни залежить від настроїв жителів окупованих територій. 

      В чомусь я можу зрозуміти цих людей. Я теж проходив через етап "рожевих окулярів". Всі ці розмови – не більше, ніж дискусія трирічної давності. З тією лиш різницею, що когось події останніх років позбавили ілюзій. А когось, ймовірно, ні,
      – зауважив Казарін.

      Й додав, що теж був таким, якби не цікавився політикою. Для цього було досить не читати новини, не стежити за дискусіями та не робити висновки з регулярних кремлівських уроків.

      Казарін зазначив, що йому легко зрозуміти порядок денний цих людей. Адже ми всі у ньому жили ще порівняно недавно. Судячи з усього, тепер їм доведеться екстерном проходити етап примирення з реальністю.

      Це здається мені неминучим. З тієї простої причини, що Росія не зміниться. Фантомні болі імперії не припиняться. Кремлівське керівництво не перестане мріяти про те, щоб переграти 1991 рік,
      – пояснив журналіст.

      "Київ не може вплинути на причини війни, так само як не здатний змінити логіку агресора. Залишається лише чекати моменту, коли усвідомлення цих фактів прийде до людей, які приймають рішення на Банковій", – підсумував автор відеоблогу.

      Відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" Павла Казаріна за 30 серпня 2019 року

       

      blog_ava
      Альона Бабак очолила нове Міністерство розвитку громад і територій: що про неї відомо
      сьогодні
      7410
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини України Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия не изменится: что следует понять новой власти
      сьогодні , 12:30 Россия не изменится: что следует понять новой власти
      Павло Казарін 6
      Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      сьогодні , 12:15 Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      Ірина Поліщук 2650
      Зняття недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:00 Зняття недоторканності: що це означає
      2926
      Война на Донбассе не только за территории, но и за мировоззрение будущих поколений украинцев
      сьогодні , 12:00 Война на Донбассе не только за территории, но и за мировоззрение будущих поколений украинцев
      Повернись живим 568
      Портал у Чорнобиль: якою буде унікальна виставка про аварію на ЧАЕС
      сьогодні , 10:01 Портал у Чорнобиль: якою буде унікальна виставка про аварію на ЧАЕС
      Блог Соцмережі 1
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук