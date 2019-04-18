Порошенко предупредил о возможном дефолте из-за отмены Национализации "Приватбанка"

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Окружного админсуда Киева об отмене национализации "Приватбанка" "авантюрой" и предупредил о глобальных экономических последствиях для страны.

Такое развитие событий по "Приватбанку" Порошенко связал с абмициями команды кандидата в президенты Владимира Зеленского и украинских олигархов, которые его поддерживают.

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24 канал писал, что 18 апреля суд отменил решение о национализации "Приватбанка"

по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

План одного из них (очевидно, Коломойского – 24 канал) во время победы Зеленского – вернуть себе "Приватбанк". Как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов. А стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом,

– сказал Порошенко.

Отметим, суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. Все потому, что ответчики не доказали в суде, что банк был неплатежеспособен на момент его национализации. При этом Национальный банк и Министерство финансов Украины уже заявили, что планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".

По словам Порошенко, правительство и НБУ "правильно делают", что обжалуют это решение.

Что такое дефолт?

Это состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушает платежные обязательства заемщика перед кредитором. Дефолтом называют неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия договора займа.

В команде кандидата в президента шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, также отреагировали на решение суда.

"Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проиграет суд Приватбанка. Один вопрос: Так кто же все таки марионетка Коломойского?"– написали они на своей странице в Facebook.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах.



В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

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