Однако пока еще нет предпосылок для прогнозирования отказа. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, информирует 24 канал.

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Данилов: Пока нет прекращения поставок

Секретарь СНБО отметил, что в случае прекращения поставок нефтепродуктов из Беларуси Украина будет импортировать их именно морским путем.

Если государство-агрессор будет перекрывать Черное море, тогда мы будем понимать, что у нас есть Европа. Будем получать топливо из Европы железнодорожным путем,

– пояснил он.

Также по словам Данилова, Украина имеет много союзников, в частности Польшу и Балтийские страны, которые помогают и за это им очень благодарны.

"Мы (Украина – 24 канал) имеем план действий на любую ситуацию. Все понимают сложность происходящих процессов, но мы не видим прекращения поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны", – подчеркнул секретарь СНБО.

Остановка поставок топлива из Беларуси: кратко

Беларусь угрожает приостановить поставки нефтепродуктов в Украину. Это может случиться, если в Кремле все же решатся на полномасштабное наступление.

Экономист Виктория Войцицкая предположила, что Россия финансово поддержит Беларусь из-за потери определенного объема доходов после остановки поставок Украине.

Эксперты по нефтепродуктам говорят же, что приостановка поставок будет серьезным ударом по Украине. Дело в том, что половина потребления украинского рынка нефтепродуктов – это белорусское производство.

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