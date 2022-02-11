Однако пока еще нет предпосылок для прогнозирования отказа. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, информирует 24 канал.
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Данилов: Пока нет прекращения поставок
Секретарь СНБО отметил, что в случае прекращения поставок нефтепродуктов из Беларуси Украина будет импортировать их именно морским путем.
Если государство-агрессор будет перекрывать Черное море, тогда мы будем понимать, что у нас есть Европа. Будем получать топливо из Европы железнодорожным путем,
– пояснил он.
Также по словам Данилова, Украина имеет много союзников, в частности Польшу и Балтийские страны, которые помогают и за это им очень благодарны.
"Мы (Украина – 24 канал) имеем план действий на любую ситуацию. Все понимают сложность происходящих процессов, но мы не видим прекращения поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны", – подчеркнул секретарь СНБО.
Остановка поставок топлива из Беларуси: кратко
- Беларусь угрожает приостановить поставки нефтепродуктов в Украину. Это может случиться, если в Кремле все же решатся на полномасштабное наступление.
- Экономист Виктория Войцицкая предположила, что Россия финансово поддержит Беларусь из-за потери определенного объема доходов после остановки поставок Украине.
- Эксперты по нефтепродуктам говорят же, что приостановка поставок будет серьезным ударом по Украине. Дело в том, что половина потребления украинского рынка нефтепродуктов – это белорусское производство.
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