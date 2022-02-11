Проте наразі ще немає передумов для прогнозування відмови. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, інформує 24 канал.

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Данілов: Поки немає припинення поставлень

Секретар РНБО зазначив, що у разі припинення постачання нафтопродуктів з Білорусі Україна імпортуватиме їх саме морським шляхом.

Якщо держава-агресорка перекриватиме Чорне море, тоді ми розумітимемо, що у нас є Європа. Отримуватимемо паливо з Європи залізничним шляхом,

– пояснив він.

Також за словами Данілова, Україна має багато союзників, зокрема Польщу та Балтійські країни, які допомагають і за це їм дуже вдячні.

"Ми (Україна – 24 канал) маємо план дій на будь-яку ситуацію. Усі розуміють складність процесів, що відбуваються, але ми не бачимо припинення поставлень. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни", – наголосив секретар РНБО.

Зупинка поставлення пального з Білорусі: коротко

Білорусь погрожує призупинити постачання нафтопродуктів в Україну. Це може трапитись, якщо у Кремлі все ж зважаться на повномасштабний наступ.

Економістка Вікторія Войціцька припустила, що Росія фінансово підтримає Білорусь через втрату певного обсягу доходів після зупинення постачання Україні.

Експерти з нафтопродуктів кажуть ж, що призупинення поставлень буде серйозним ударом по Україні. Річ у тім, що половина споживання українського ринку нафтопродуктів – це саме білоруське виробництво.

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