Имеет ли сейчас Меркель политический вес: эксперт объяснил действия Германии

Ангела Меркель считает, что мира в Европе невозможно добиться без России. Такие заявления полностью соответствуют политике Германии последних лет.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, заявления бывшего канцлера Германии относительно России – это набор стандартных фраз, которые годами транслировались в Германии.

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Как отметил политолог, представители немецкого политического истеблишмента долгое время "сидели на зарплате у России и "Газпрома". Однако они должны были изменить свою позицию, чтобы получить голоса избирателей, которые поняли, какая Россия на самом деле.

Меркель уже не в активной политике, поэтому она может позволить себе такие месседжи. В отличие от Шольца или Штайнмайера, которые были обязаны признать, что их линия до недавнего времени была ошибочной,

– отметил Дымов.

Может ли Меркель признать свои ошибки

По мнению политолога, бывший канцлер Германии продолжит говорить такие фразы.

Если Меркель признает, что она ошибалась по поводу своей политики, это для нее означает в определенной степени расписаться в собственной беспомощности,

– сказал Дымов.

Имеют ли заявления Меркель политический вес

Он отметил, что Ангела Меркель уже никак не влияет на политическую жизнь в Германии.

Ее заявления практически не имеют какого-либо политического веса. Она просто напоминает о себе. Я бы сказал, занимается вербальным "написанием" мемуаров,

– отметил политолог.

Дымов отметил, что блок ХДС/ХСС, который когда-то возглавляла Меркель, отметился более радикальной позицией, чем можно было бы себе представить.

"Именно они сегодня требуют поставки тяжелого оружия Украине", – сказал политолог.

"Все увидели, что такое мир с Россией"

Он добавил, что в общем-то фразы Меркель никак не повлияют на настроения избирателей в Германии.

Власти Германии должны действовать таким образом, каким требует большинство немецких граждан и ответственных политиков. Все уже увидели, что такое мир с Россией,

– подчеркнул Дымов.

Чего боятся в Германии

В то же время в Германии опасаются проблем, которые могут возникнуть на территории России в случае неизбежного поражения страны в войне.

Такого рода процессы в стране с ядерным оружием представляют угрозу. Когда на этой территории образуются мелкие государства, их нужно будет между собой мирить и договариваться о ядерном оружии,

– сказал Дымов.

Валерий Дымов рассказал о смысле заявления Ангелы Меркель: смотрите видео

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