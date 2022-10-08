Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, заяви колишньої канцлерки Німеччини щодо Росії – це набір стандартних фраз, які роками транслювалися у Німеччині.
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Як зазначив політолог, представники німецького політичного істеблішменту тривалий час "сиділи на зарплаті у Росії та "Газпрому". Однак вони мали змінити свою позицію, аби отримати голоси виборців, які зрозуміли, якою Росія є насправді.
Меркель же вже не в активній політиці, тому вона може дозволити собі такі меседжі. На відміну від Шольца чи Штайнмаєра, які були зобов'язані визнати, що їхня лінія до недавнього часу була помилковою,
– зазначив Димов.
Чи може Меркель визнати свої помилки
На думку політолога, колишня канцлерка Німеччини продовжить говорити такі фрази.
Якщо Меркель визнає, що вона помилялася стосовно своєї політики, – це для неї означає певною мірою розписатися у власній безпорадності,
– сказав Димов.
Чи мають заяви Меркель політичну вагу
Він наголосив, що Ангела Меркель вже ніяк не впливає на політичне життя в Німеччині.
Її заяви практично не мають якоїсь політичної ваги. Вона просто нагадує про себе. Я б сказав, займається вербальним "написанням" мемуарів,
– зазначив політолог.
Димов зауважив, що блок ХДС/ХСС, який колись очолювала Меркель, відзначився більш радикальною позицією, ніж можна було б собі уявити.
"Саме вони сьогодні вимагають постачання важкої зброї Україні", – сказав політолог.
"Всі побачили, що таке мир з Росією"
Він додав, що загалом фрази Меркель ніяк не вплинуть на настрої виборців у Німеччині.
Влада Німеччини має діяти у той спосіб, якого вимагає більшість німецьких громадян і відповідальних політиків. Всі вже побачили, що таке мир з Росією,
– наголосив Димов.
Чого бояться у Німеччині
Водночас у Німеччині остерігаються проблем, які можуть виникнути на території Росії у разі неминучої поразки країни у війні.
Такого роду процеси у країні з ядерною зброєю становлять загрозу. Коли на цій території утворяться дрібні держави, їх треба буде між собою мирити й домовлятися стосовно ядерної зброї,
– сказав Димов.
Валерій Димов розповів про сенс заяви Ангели Меркель: дивіться відео
Скандальна заява Меркель щодо Росії: що відомо
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що до погроз Росії слід ставитися серйозно, а не розцінювати їх як блеф. Екслідерка ХДС переконана, що "міцного миру в Європі може бути досягнуто лише за участю Росії".
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що такі заяви є проявом лицемірства.
- За словами політолога Миколи Давидюка, заяви Меркель дуже сильно "пахнуть російським газом". Давидюк переконаний, що ці заяви ніяк не впливають на німців.