Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, заяви колишньої канцлерки Німеччини щодо Росії – це набір стандартних фраз, які роками транслювалися у Німеччині.

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Як зазначив політолог, представники німецького політичного істеблішменту тривалий час "сиділи на зарплаті у Росії та "Газпрому". Однак вони мали змінити свою позицію, аби отримати голоси виборців, які зрозуміли, якою Росія є насправді.

Меркель же вже не в активній політиці, тому вона може дозволити собі такі меседжі. На відміну від Шольца чи Штайнмаєра, які були зобов'язані визнати, що їхня лінія до недавнього часу була помилковою,

– зазначив Димов.

Чи може Меркель визнати свої помилки

На думку політолога, колишня канцлерка Німеччини продовжить говорити такі фрази.

Якщо Меркель визнає, що вона помилялася стосовно своєї політики, – це для неї означає певною мірою розписатися у власній безпорадності,

– сказав Димов.

Чи мають заяви Меркель політичну вагу

Він наголосив, що Ангела Меркель вже ніяк не впливає на політичне життя в Німеччині.

Її заяви практично не мають якоїсь політичної ваги. Вона просто нагадує про себе. Я б сказав, займається вербальним "написанням" мемуарів,

– зазначив політолог.

Димов зауважив, що блок ХДС/ХСС, який колись очолювала Меркель, відзначився більш радикальною позицією, ніж можна було б собі уявити.

"Саме вони сьогодні вимагають постачання важкої зброї Україні", – сказав політолог.

"Всі побачили, що таке мир з Росією"

Він додав, що загалом фрази Меркель ніяк не вплинуть на настрої виборців у Німеччині.

Влада Німеччини має діяти у той спосіб, якого вимагає більшість німецьких громадян і відповідальних політиків. Всі вже побачили, що таке мир з Росією,

– наголосив Димов.

Чого бояться у Німеччині

Водночас у Німеччині остерігаються проблем, які можуть виникнути на території Росії у разі неминучої поразки країни у війні.

Такого роду процеси у країні з ядерною зброєю становлять загрозу. Коли на цій території утворяться дрібні держави, їх треба буде між собою мирити й домовлятися стосовно ядерної зброї,

– сказав Димов.

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