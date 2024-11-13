Вероятнее всего, он будет готов к началу второй каденции Трампа. Поскольку, как объяснил 24 Каналу основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Севастьянов, неизвестно, как будут развиваться события на момент принятия присяги.

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Какой замысел имеет Трамп

По мнению Севастьянова, будущий президент США Дональд Трамп пока не имеет реального плана по завершению войны в Украине.

Только сейчас начнут разрабатывать. Будет готов к моменту, когда Трамп возглавит страну. Почему? Не знаем, какой будет ситуация до того, как Трамп примет присягу на Конституции США,

– отметил основатель движения "Демократическая Россия".

Ход событий зависит от многих факторов:

действий как украинских, так и российских войск;

погодных условий;

темпа поставок вооружения в Украину;

темпа поступления северокорейских или любых других солдат в Россию.

Впереди еще много изменений, они произойдут в ближайшие месяцы. Именно с этой ситуацией придется столкнуться президенту Трампу, когда он реально сможет управлять событиями,

– отметил Евгений Севастьянов.

Все, что будет предлагаться до того момента, это предположение некоторых вариантов: что делать при такой ситуации, что делать при другой ситуации. Никаких конечных вариантов окончания войны в Украине нет. Неизвестно, когда будут переговоры.

Интересно! Политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной считает, что Трамп может готовить "мирный план", который не устроит ни Украину, ни Владимира Путина.